"Не вітати": сплив скандальний підтекст розмови Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп не послухався попереджень своїх радників з питань національної безпеки, які рекомендували йому не вітати Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела в Білому домі.

"Президент Трамп не прислухався до конкретних попереджень своїх радників з питань національної безпеки, коли привітав російського президента Володимира Путіна з його переобранням у вівторок", - повідомив один із чиновників, обізнаний в ситуації.

За його словами, в матеріалах брифінгу глави Білого дому в одному з розділів було зазначено великими літерами "НЕ ВІТАТИ".

Також Трамп проігнорував поради засудити інцидент з недавнім отруєнням у Великобританії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля потужною нервово-паралітичною речовиною.

Більш того, після спілкування по телефону президент назвав розмову з Путіним "дуже хорошою", викликавши хвилю нової критики на тлі розслідування справи про втручання Росії у вибори в США і контактів кампанії Трампа з російськими чиновниками.

Пізніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс підтвердила журналістам, що справа Скрипаля не обговорювалася під час спілкування президентів.

Як повідомляв "Обозреватель", 19 березня Білий дім заявив, що Трамп не планує зв'язуватися по телефону з Путіним з приводу його перемоги на виборах. 20 березня Трамп все ж провів телефонну розмову з главою РФ.