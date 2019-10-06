"Не продамо країну нікому": в Мінську влаштували бунт проти Росії

У неділю, 6 жовтня, у Мінську пройшла акція проти можливої інтеграції Білорусі з Росією.

Організатором "мітингу за незалежність" виступив опозиційний політик, лідер незареєстрованої в Білорусі партії "Народна Грамада" Микола Статкевич. Про це повідомляє " Радіо Свобода ".

Статкевич заявив, що вважає своїм обов'язком сприяти усуненню Лукашенко від влади і закликав білорусів до об'єднання, щоб "країну не змогли продати нікому".

У Мінську влаштували бунт проти Росії svoboda.org

У Мінську влаштували бунт проти Росії svoboda.org

Мінськ, площа Свободи svoboda.org

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що уряду Росії і Білорусії на початку вересня погодили програму економічної інтеграції двох країн.

Вона передбачає часткове об'єднання їх економічних систем до січня 2021 року, створення єдиних Податкового та Цивільного кодексів та єдиного зовнішньоторговельного режиму, а також централізованого регулювання паливної сфери та інших галузей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні повернувся журналіст, засуджений в Білорусі на 8 років за шпигунство. Про це повідомив офіційний телеграм-канал президента України Володимира Зеленського.

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