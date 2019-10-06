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7 жовтня • оновлено в 18:15
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Політика Економіка

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"Не продамо країну нікому": в Мінську влаштували бунт проти Росії

6.6т Читати матеріал російською

У неділю, 6 жовтня, у Мінську пройшла акція проти можливої інтеграції Білорусі з Росією.

Організатором "мітингу за незалежність" виступив опозиційний політик, лідер незареєстрованої в Білорусі партії "Народна Грамада" Микола Статкевич. Про це повідомляє " Радіо Свобода ".

Статкевич заявив, що вважає своїм обов'язком сприяти усуненню Лукашенко від влади і закликав білорусів до об'єднання, щоб "країну не змогли продати нікому".

У Мінську влаштували бунт проти Росії

У Мінську влаштували бунт проти Росії

svoboda.org

У Мінську влаштували бунт проти Росії

У Мінську влаштували бунт проти Росії

svoboda.org

Мінськ, площа Свободи

Мінськ, площа Свободи

svoboda.org

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що уряду Росії і Білорусії на початку вересня погодили програму економічної інтеграції двох країн.

Вона передбачає часткове об'єднання їх економічних систем до січня 2021 року, створення єдиних Податкового та Цивільного кодексів та єдиного зовнішньоторговельного режиму, а також централізованого регулювання паливної сфери та інших галузей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні повернувся журналіст, засуджений в Білорусі на 8 років за шпигунство. Про це повідомив офіційний телеграм-канал президента України Володимира Зеленського.

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Білорусь Мінськ
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Побунтовали пару часиков, получили что причитается, и тихонько разошлись. И заметьте, все довольны. Учитесь, селюки, как бунтовать надо!
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Валевич Борис
Валевич Борис
Колхозник сливает страну и народ карлику. Из-за двух безумных диктаторов - судьба целого народа повисла в неопределенности
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hunt andres
hunt andres
По данным беларусских СМИ, на митинге было от нескольких десятков до 350 человек. На фото видно, что за контингент)
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