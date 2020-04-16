Чи можна заразитися коронавірусом від домашньої тварини: біолог дала відповідь

Домашні та дикі кішки можуть заразитися новим коронавірусом, але людині при цьому він передатися не може.

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Як заявила в інтерв'ю "Ленте.ру" доктор біологічних наук, професор Школи системної біології університету Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, кішки можуть отримати інфекцію від людини, але далі по ланцюжку не здатні передати її назад, а тільки своїм родичам.

"Наприклад, у вас є два кота, ви начхали на одного, він захворів і заразив іншу кішку. Але якщо ви хвору кішку відправите жити до свого приятеля, бо погано себе почуваєте і не можете за нею доглядати, тварина для нього не є небезпечною" , – пояснила вона.

За словами біолога, собаки також не сприйнятливі до коронавірусу, але він може потрапити на них, а потім через контакт – на господаря.

COVID-19 проходить через собачий шлунок, не гине і не розмножується всередині, а просто виходить з калом. Людина ризикує підхопити інфекцію від пса, якщо не буде дотримуватися найпростіших санітарних норм. Наприклад, дозволить тварині облизувати себе після того, як та копалася в сміттєвому баку і наткнулася на використану хворим серветку.

Баранова підкреслила, що зараз з собакою в місті треба гуляти тільки на повідку, а грати з чужими вихованцями на вулиці не рекомендується.

Також вона закликала людей через коронавірус не присипляти вихованців і не виганяти їх з дому.

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