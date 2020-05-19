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19 травня • оновлено в 18:58
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Чи можна заразитися коронавірусом через рослини: лікар пояснив небезпеку

2.2т
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Новий тип коронавірусу, який усе ще стрімко поширюється світом, не може передаватися людям від рослин.

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Таке переконання висловив лікар Ендрю Престон, читач лекцій із мікробного патогенезу в Університеті Бата в Англії. Його слова цитує Daily Mail.

"COVID-19 не може заразити рослини, тому він не може "жити" в них", – стверджує лікар.

COVID-19 не може заразити рослини

COVID-19 не може заразити рослини

Водночас фахівець зазначив, що, можливо, потрапивши на рослину вірус зможе виживати на його листі й стеблах протягом короткого періоду часу.

"На вулиці не торкайтеся обличчя і мийте руки, коли повертаєтеся додому", – порадив доктор Престон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство охорони здоров'я України розвінчало міф про те, що комарі можуть бути переносниками коронавірусу.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
вірус
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