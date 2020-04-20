Чи можна заразитися коронавірусом через продукти: фахівці дали відповідь

Зараження коронавірусом COVID-19 через продукти харчування малоймовірно, але заходів безпеки все ж слід дотримуватися.

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В інструкції британського уряду, яке наводить Daily Post, сказано, що респіраторні захворювання не поширюються через харчові продукти або їхню упаковку.

Фахівці підкреслюють, що навіть якщо вірус був на поверхні їжі, то під час термічної обробки він загине.

Вони рекомендують мити свіжі продукти гарячою водою і очищати від шкірки перед вживанням. Також після кожного контакту з упаковкою необхідно вимити руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені з'ясували, що коронавірус може поширюватися через взуття.