Чи можна заразитися коронавірусом через продукти: фахівці дали відповідь

Юрій Сергієнко Світ 03:11, 20.04.2020

Зараження коронавірусом COVID-19 через продукти харчування малоймовірно, але заходів безпеки все ж слід дотримуватися.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

В інструкції британського уряду, яке наводить Daily Post, сказано, що респіраторні захворювання не поширюються через харчові продукти або їхню упаковку.

Фахівці підкреслюють, що навіть якщо вірус був на поверхні їжі, то під час термічної обробки він загине.

Вони рекомендують мити свіжі продукти гарячою водою і очищати від шкірки перед вживанням. Також після кожного контакту з упаковкою необхідно вимити руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені з'ясували, що коронавірус може поширюватися через взуття.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Друга хвиля коронавірусу може бути небезпечнішою - Зубов

"Просто немає слів!" Інфекціоніст із Києва шокував мізерною зарплатою під час карантину

У Польщі прогримів вибух на хімзаводі: місто затягнуло чорним димом. Фото і відео

У Херсоні в соборі влаштували масове богослужіння на чолі з можливим замовником вбивства Гандзюк

Радянська "Копійка" святкує 50-річчя: історія легенди