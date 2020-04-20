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20 квітня • оновлено в 04:21
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Чи можна заразитися коронавірусом через продукти: фахівці дали відповідь

1.4т
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Зараження коронавірусом COVID-19 через продукти харчування малоймовірно, але заходів безпеки все ж слід дотримуватися.

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В інструкції британського уряду, яке наводить Daily Post, сказано, що респіраторні захворювання не поширюються через харчові продукти або їхню упаковку.

Чи можна заразитися коронавірусом через продукти: фахівці дали відповідь

Фахівці підкреслюють, що навіть якщо вірус був на поверхні їжі, то під час термічної обробки він загине.

Вони рекомендують мити свіжі продукти гарячою водою і очищати від шкірки перед вживанням. Також після кожного контакту з упаковкою необхідно вимити руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені з'ясували, що коронавірус може поширюватися через взуття.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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