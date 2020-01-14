Cам факт "обмацування власної шапки на голові" яскраво свідчить, що російський слід все ж присутній і з часом його знайдуть.

Різниця між винуватим і "стрілочником"

В Ірані заарештували кілька людей, причетних до подій навколо випадково збитого іранськими військовими українського авіалайнера. Про це заявив офіційно представник судової влади країни Голамхоссейн Есмаїлі. Як інформує агентство Reuters, президент Ірану Хасан Роухані заявив, що відповідальність за катастрофу не може нести одна людина. Всі, хто причетний до цього, будуть покарані, пообіцяв він, назвавши інцидент "великою помилкою".

"Іранські збройні сили, визнавши свою помилку, зробили хороший перший крок. Ми повинні довести людям, що таке більше не повториться ", - цитує Роухані Arab News.

Але представники російської Держдуми кілька днів тому розкритикували владу Ірану за визнання провини у збитті українського Боїнгу, вважаючи, що це не є вина усієї держави, а лише конкретної особи. І ця особа мала право на помилку в тій ситуації, яку спровокували…США. Про це офіційно заявив в суботу, 11 січня заступник голови комітету з оборони Юрій Швиткін, повідомляє радіостанція "Говорит Москва": "Это был ракетный удар, спровоцированный США, то есть ответные действия со стороны Ирана, непреднамеренные. Здесь нужно осуждать и действия США, и действия Ирана по части сбитого самолета".

Ці дві заяви яскраво свідчать про те, як різні спільноти двох різних держав усвідомлюють свою провину у здійсненні страшної трагедії.

Тобто, нормальне цивілізоване суспільство, яким виступає в даному випадку Іран, визнає, що до подібної фатальної помилки привела низка факторів і помилок певної кількості посадових осіб. Буде проведене детальне розслідування і усі без винятку винні понесуть покарання. Натомість представники російської влади озвучують приклад, як би в їхній державі вчинили в аналогічній ситуації – знайшли б "стрілочника", якого й покарали. А провину за скоєне поклали б на "ненависних американців", які спровокували особу на ненавмисні дії.

Росія, як той злодій, на якому загорілась шапка

Росія, насправді, не має жодного прямого стосунку до трагедії, яка трапилась в Ірані з українським Боїнгом, і лише опосередковано згадується, коли мова заходить про ракетний комплекс, з якого збили літак. Проте в сусідському інформаційному просторі навколо цієї події зчинилась справжня медіабуря. В матеріалах, які активно розповсюджують російські ЗМІ, в коментарях "воєнних експертів", які дають "компетентні інтерв’ю", чомусь звучить думка, що світ намагається у всьому звинуватити Росію (хоча про це ніхто ще й не заявляв).

Читаючи більшість матеріалів з російських ЗМІ, складається враження, що все відбувається, як у старій притчі, коли крикнули в натовпі про те, що на злодієві загорілась шапка і Росія миттєво почала мацати себе за голову, а потім, виправдовуючись, голосно кричати "тримай злодія!", вказуючи на Сполучені Штати.

Аргументуючи свої "докази вини США" у збитті Іраном українського Боїнгу, російські ЗМІ приводять фантастичні версії. На їхню думку, США та Іран розіграли блискучу "комедію", яка складається з кількох актів. І все це для того, щоб у скоєному звинуватити… Росію. Чому саме її? А для того, щоб накласти на неї ембарго в сфері торгівлі озброєнням. Тобто, США з Іраном домовились про війну лише для того, щоб усунути Москву з ринку зброї… Для цього вони "блискуче розіграли п’єсу з кількох актів" і навіть зі справжніми жертвами.

Один з таких "сценаріїв комедії" детально розписує інтернет-видання "Репортер". "…стойкая уверенность в том, что трагедия с самолетом МАУ, разбившимся в международном аэропорту Тегерана, является ничем иным, как блестяще проведенной операцией спецслужб понятно какой страны, во многом повторяющая историю с малайзийским МН-17, не покидала с момента известия о катастрофе. Более чем странное признание Ирана в "непреднамеренном" поражении лайнера зенитной ракетой (или ракетами) таковую уверенность не то что не разрушило, а укрепило стократно", - розповідає автор, який ховає власне ім’я під псевдо "Александр Неукропный", в творчому доробку якого на даному ресурсі пропагандистські матеріали про геополітику і гегемонію Росії в усьому світі.

У цій фразі автор згадує і Боїнг рейсу МН-17, який збив російський ЗРК "Бук". Автор навіть говорить, що історії схожі (без сумніву, обидва цивільні літаки з невинними сотнями пасажирів збили з російських комплексів, на комусь шапка дійсно почала горіти – авт.), але схожість історій не в тому, на думку "Неукропного", а тому, що… до них причетні спецслужби США (!)

США воює "договорняками"?..

Ідіотизм подібної заяви лише налаштовує на абсурдність сприйняття усієї російської версії подій в іранському небі.

"Обстрел американских баз – бессмысленный и очень даже щадящий... Немедля, как по команде (как?!) вспыхнувшие в Иране массовые беспорядки, своей конечной целью имеющие не менее, чем смену власти в стране. И, в особенности, трогательное и крайне своевременное обращение к тамошним "майданщикам" Дональда Трампа, содержащее текст на фарси: "Ребята, я с вами!" - таку "сюжетну лінію" з подій "вимальовує" російське видання. Початок цієї "лінії" автор бачить в "ювелірній" ліквідації американцями генерала Сулеймані, тому що він був авторитетною особою, яка могла не дати втілюватись подальшим планам США в Ірані (народні протести проти "невигідної" влади).

Далі, на думку російського автора-"експерта в геополітиці", іранський ракетний удар по американських військових базах був справжнім "договорняком": "представители Пентагона глумливо рассказывают всему миру о том, что прекрасно знали о готовящемся "возмездии" часа эдак за два с половиной до того, как оно на них "обрушилось" и успели прекрасно обустроиться в комфортабельных бункерах в ожидании шоу".

Пан Неукропний навіть не може собі уявити, що американська розвідка працює досить ефективно і в даному випадку вона це яскраво продемонструвала. Якби на місці американців опинились росіяни, я не думаю, що все склалось би так само.

Обстріли російської бази Хмеймім в Сирії якраз і демонструють "роботу" російської розвідки, і саме до такої діяльності розвідувальних органів звикли російські експерти, тому в даному випадку вони вважають таку роботу американців "договорняком".

Збиття іракськими військовими мирного українського пасажирського літака, на думку російського "експерта" - це "тонко виконана спецоперація" ("Это была бы хорошо проведенная операция. А вот так вот – ракетой, причем, "нужной" в данной ситуации ракетой... Тут мы имеем дело уже с высшим пилотажем тайной войны, со спецоперацией, организованной на "отлично". И даже с плюсом").

Далі автор розповідає, що не йме віри у різні "недоліки" і "неузгодженості" в системі зв’язку в силах ППО Ірану і переконаний в тому, що людина, яка натискала на кнопку "Пуск", здійснюючи ракетний залп, добре знала і усвідомлювала, що робить: "Тот, кто осуществлял пуск, прекрасно знал, по кому ударит эта ракета – такое вам в голову не приходило? Увы, практически любого человека можно в случае необходимости железно мотивировать: не купить, так запугать, шантажировать жизнями родных, в конце концов".

На думку російського "експерта", подібні методи - типова ознака роботи американських спецслужб, бо в даному випадку вони здійснили вплив на оператора "Тора", і той під тиском здійснив пуск ракет…

В доказ своїх слів Неукропний інтерпретує слова американського генерала Томмі Френкса, командувача Коаліційних сил під час першого етапу операції "Свобода Іраку" (2003 рік), про те, що велике значення в успіху операції мали економічні складові – серйозні фінансові внесення в підготовку бойових дій.

"Експерт" робить власні висновки, що американці на Сході усіх "купляють" і саме таким чином досягають мети у війнах. I що у випадку зі збиттям Боїнгу в Ірані США діяло аналогічним способом.

Справжня мета США в Ірані – вдарити по Росії

Події, які відбуваються далі в Іраку та Ірані, аналізують російські ЗМІ, можуть привести до влади нові політичні режими. Звісно, що вони будуть демократичнішими і прозахіднішими ніж існуючі. Тобто, росіяни впевнені, що ці режими стануть ворожими Росії (звісно, демократія – для Росії ворог).

Крім того, Москва втратить значну частину ринків озброєння: "наноситься удар будет по самому успешному его сегменту – средствам ПВО. … "приобретения Ираком наших ЗРК С-400"... Черта лысого они теперь купят, а не наши "Триумфы" – после столь "успешного" применения собственными ближайшими соседями "Тора". Половина СМИ Запада уже вовсю муссирует тему "обезьяны с гранатой", усиленно напирая на то, что злополучный Boeing был сбит именно русской ракетой. Русской, русской, русской! После этого совершенно не удивлюсь, если в самом ближайшем времени Вашингтоном будет на полном серьезе поставлен вопрос об эмбарго на поставку любых российских зенитно-ракетных комплексов за рубеж", - таку версію подій вибудовують російські експерти.

I додають: "…авторитетные эксперты объявят те же "Торы" "ненадежными" и опасными. Иранцы, чтобы спасти остатки собственного реноме, вполне могут попытаться спихнуть вину на технику, которая "подвела". Поддержка запрета на поставки наших ЗРК куда-либо вообще со стороны, как минимум, Канады и Великобритании, гарантирована чуть больше, чем на 100%. Что тогда делать будем?"

Завдяки цій "блискучій американській операції" Іран зазнав неймовірних втрат, вважають російські "експерти". Тепер іранський КСІР (російських соратників) в світі можуть визнати терористичною організацією , а проти Ірану, якщо він не ліквідує "корпус", світ може застосувати повну "дипломатичну і економічну блокаду" (тепер її підтримають переважна більшість країн, як заходи боротьби з тероризмом). Отож, Росія на своїх південних кордонах втрачає союзника в боротьбі проти США.

Зрозуміло, що усі ці неймовірні російські інтерпретації подій і фантастичні версії майбутнього - повна нісенітниця. Але беручи до уваги, що російські експерти не лінувались і провели цей аналіз, прив’язуючи до нових версій, все це схоже на "замітання" власних слідів. "Слідів" цих міжнародна спільнота поки що не виявила, і "фантастика" в російських ЗМІ відводить подалі від них, проте сам факт "обмацування власної шапки на голові" яскраво свідчить, що російський слід там все ж присутній і з часом його знайдуть.

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