Чи ефективні хендмейд-маски: шотландські вчені зробили вражаючі висновки

Виготовлені в домашніх умовах маски здатні заблокувати близько 90% бактерій, що виходять від людини.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє DailyMail, дослідники з Університету Единбурга перевірили сім типів засобів захисту обличчя і встановили, що маски, виготовлені в домашніх умовах, здатні усунути приблизно 90% вихідних бактерій.

Лікарка Фелісіті Мехендейл зазначила, що результати обнадіюють.

"Це говорить про те, що деякі маски ручного виготовлення можуть допомогти запобігти зараженню людей", – сказав Мехендейл.

Проте, як звичайні медичні, так і "домашні" маски все ж пропускають близько 10% бактерій із боків під час видиху. Особливо це стосується випадків, коли людина кашляє або навіть просто важко дихає.

Лікарка Мехендейл порадила не повертати голову під час кашлю, щоб не утворювалися зазори і намагатися в цей час відходити від людей.

"Вам потрібно двічі подумати, перш ніж повертати голову, якщо ви кашляєте під час носіння маски. Також будьте обережні, якщо ви стоїте позаду або поруч із кимось у масці", – попередила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, люди з респіраторними захворюваннями, які призводять до проблем із диханням – наприклад, астми, – можуть не носити захисні маски, пов'язки або респіратори, якщо їм дуже важко дихати в них.