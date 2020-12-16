Чеському найманцю загрожує 16 років в’язниці за підтримку терористів на Донбасі

Чеському найманцю, 26-річному Лукашу Н. з Карлових Варів, який у 2015-2016 рр. воював на Донбасі проти України на боці проросійських терористів, загрожує 16 років позбавлення волі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс. За словами дипломата, чеська юстиція продовжує системно переслідувати громадян Чехії, які брали участь у бойових діях на боці Росії на сході нашої країни.

"Вже є кілька судових вироків, ціла низка справ перебуває на стадії розслідування або пред’явлення обвинувачення", – наголосив він.

Лукаш Н. перебуває серед останніх, кому було пред’явлене таке обвинувачення. Як зазначив Перебийніс, найманець "пройшов навчання, був озброєний та оснащений військовими формуваннями сепаратистських структур, виконував різні військові завдання, такі як розвідка, охорона і патрулювання, а також брав участь у боях проти українських військових з наміром завдати їм поранення або смерть".

"На думку прокурора, Лукаш Н. вчиняв згадані дії свідомо, а під час військових дій був поранений і декілька тижнів провів у лікарні. Прокурор підкреслив, що збройні формування, які діють на сході України, можна схарактеризувати як квазівоєнізовані підрозділи, що вчиняють систематичні організовані насильницькі злочини, які за своїм характером відповідають визначенню теракт", – написав посол.

Саме за участь у терористичній діяльності обвинувачення пропонує засудити Лукаша Н. до 16 років позбавлення волі.

Як докази цього, попри відмову підозрюваного давати свідчення, обвинувачення використало фотографії та відео, зроблені ним на мобільний телефон, – їх визнали достатніми підставами для передачі справи до суду.

"На одному з таких відео він (Лукаш П. – ред.) в дусі переважної більшості жертв російської пропаганди зізнається, що пішов воювати проти "українських фашистів", – уточнив Перебийніс.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Служба безпеки України викрила колишнього учасника терористичної організації "ЛНР", який воював проти сил антитерористичної операції на Луганщині як розвідник-снайпер.

Звільнившись зі "служби", він повернувся до Харкова, де працював на тимчасових роботах, намагаючись не потрапляти в поле зору правоохоронців, проте був затриманий.