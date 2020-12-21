Чеські археологи заявили, що знайшли цвях із розп'яття Христа

Чеські археологи заявили 21 грудня, що в середньовічному монастирі міста Мілевсько виявили частину цвяха з хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа.

Про це повідомило видання iDNES.cz. Група вчених, якою керував Іржі Шінделарж, збирала дані для створення цифрової 3D-моделі церкви Святого Джайлза.

Дослідники знайшли нішу, яка виявилася входом у таємний коридор завдовжки 6 метрів. Під час вивчення приміщення археологи знайшли недоступну порожнину розміром 26х16 сантиметрів.

З неї витягли залишки старого ящика, прикрашеного золотом і сріблом. На масивній золотій пластині, яка спочатку прикрашала кришку скриньки, нанесено хрест і дві букви "IR". За словами вчених, букви в цьому контексті можна розуміти як абревіатуру від латинського – Jesus Rex, тобто Ісус Цар. Усередині ящика лежав шматок залізного цвяха довжиною шість дюймів із вигнутим золотим хрестом.

На думку археологів, ті, хто сховав цвях, були впевнені, що він був частиною однієї з реліквій, пов'язаних зі стражданнями Ісуса Христа.

"Знахідка в Мілевському монастирі є надзвичайно важливим відкриттям з погляду науки і християнської релігії. Нею відразу ж зацікавилися ієрархи Католицької церкви. Її культурну та історичну вартість неможливо переоцінити", – зазначив Шінделарж.

За його словами, учені найближчими місяцями продовжать лабораторні дослідження святині. Очікується, що потім її оголосять культурним надбанням Чехії й передадуть в один із костелів республіки, де їй зможуть поклонитися віряни.

Цвях із хрестом iDNES.cz

Археологи виявили таємний коридор iDNES.cz

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