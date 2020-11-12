Чеська розвідка заявила про загрозу світової війни

У чеській військовій розвідці вважають, що зростання напруженості між США, Росією і Китаєм може призвести до світової війни.

Про це йдеться у звіті чеської військової розвідки за 2019 рік. Зазначається, що конфлікти виникли навіть між країнами, які вважалися союзниками.

"Можливий конфлікт глобального характеру, до якого рухається сучасний світ, поки перебуває на першій стадії підготовки. Формується світогляд тих, хто зможе й захоче брати активну участь у ньому, і поступово визначаються технологічні інструменти, за допомогою яких ним можна було б управляти", – йдеться в документі.

Крім того, йдеться про те, що роль міжнародного права у світі значно знизилася. Водночас поляризація інтересів, думок і різних установок посилилася.

"Маніпулятивні мислення, хибні припущення, упереджені висновки й дії, які випливають із них, у поєднанні з відсутністю усвідомлення відповідальності призвели до зростання напруженості між глобальними суперниками – Сполученими Штатами, Китаєм і Росією. Однак ці явища приводили до суперечностей навіть між країнами, що вважалися раніше близькими союзниками", – зазначили автори звіту.

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