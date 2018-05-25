"Червона лінія": Путін почав погрожувати Заходу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що членство України в НАТО суперечить інтересам РФ і Північноатлантичний альянс не має переходити "червону лінію" в даному питанні.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Санкт-Петербурзі, передає "НТВ".

"Мало того, що НАТО підійшло до наших кордонів, у нас виникла підозра, що завтра Україну теж туди включать і там ще поставлять якісь радари і системи протиракетної оборони. Ну є якісь межі, розумієте, "червону лінію" не можна переходити", - заявив він.

Путін також закликав поважати інтереси РФ.

"Давайте теж з повагою ставитися до наших інтересів", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков заявив, що політика НАТО щодо України залишається незмінною. Якщо сторонам вдасться провести засідання Комісії на липневому саміті в Брюсселі, то Київ зможе заручитися додатковою підтримкою в своїх прагненнях стати членом Альянсу.