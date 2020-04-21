Пандемия коронавируса, охватившая весь мир за последние четыре месяца, стала вызовом для всех глобальных геополитических игроков без исключения. Исходя из предпринятых усилий их лидерами и правительствами, уже просматриваются некоторые новые тренды мировых процессов в ближайшем будущем.

Наиболее наглядный - ГЛОБАЛИЗАЦИЯ в режиме STAND-BY.

Замирание мировой экономики в следствие карантинных мер уже привело к разрыву множества производственных цепочек, в первую очередь между Китаем как "сборочным цехом" глобальных ТНК США и ЕС. Учитывая, что в ближайшие полгода (оптимистичный сценарий) международное транспортное сообщение восстановлено в полной мере не будет, а разные страны по индивидуальному сценарию будут выходить из карантина, стратегия на самообеспечение производственного процесса станет доминантной. В первую очередь это коснётся производства средств для борьбы с пандемией, но затем распространится на все сферы за исключением критического импорта.

Международный туризм, ставший значительным сегментов экономик как богатых, так и бедных стран, понесёт, пожалуй максимальные потери и не восстановится в прежнем объёме возможно уже никогда. Президент Чехии, к примеру , призывает продлить закрытие границ на год и развивать внутренний туризм. Здесь у Украины, кстати, хороший потенциал для развития.

ОТ МНОГОПОЛЯРНОСТИ НАЗАД К БИПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ. Мировой экономический кризис, новая которого по-прежнему идет по-возрастающей, внесёт коррективы и в иерархию глобальных игроков.

РОССИЯ, которая анексировав Крым и развязав конфликт на Донбассе намеревались разрушить и и без того трещавший так называемый уни-мультиполярный мировой порядок под лидерством США (G7), сложившийся после развала СССР, имеет все шансы уйти в тень с мировой геополитической арены. Блицкриг наследного принца Салмана против Кремля в очередной раз продемонстрировал хрупкость и зависимость экономики России от цен на нефть, обрушившихся в разы за несколько недель. Имея меньший запас прочности в долгосрочной перспективе, лидерам КСА удалось умело воспользоваться пандемией коронавируса, которая и так подкосила спрос на нефть на мировых рынках. В итоге Кремль был вынужден подписать новую сделку на худших, чем в марте, условиях. И это еще Трамп помог надавить на кронпринца Салмана, заботясь о спасении собственной нефтепромышленности, в первую очередь "сланцевиков" , многие из которых начали банкротиться.

В любом случае, РФ будет ограничена в ближайший как минимум год в ресурсах для ведения активной геополитики, и тем более увеличения глобального вличния. Как показывают итоги предыдущих волн мирового экономического кризиса, разрыв между РФ , КНР, США и ЕС в экономическом потенциале только возростал не в пользу Москвы. Так что вместо столь желанной мультиполярности, где РФ является глобальным центром силы, Россия может быть отодвинута на перефирию.

Другой вопрос, что на фоне ухудшения социально- экономической ситуации внутри страны возрастают соблазны маленькой победоносной войны. Тем более что США, Франция и ЕС поглощены будут борьбой с коронавирусом и экономической рецессией, которая неминуемо будет зафиксирована по итогам года.

Главное преимущество РФ - авторитарный режим, который позволяет быстрее реагировать на вызовы пандемии. Но насколько эффективна система медицины и сможет ли она выдержать в случае негативных сценариев по-прежнему остается под вопросом.

Для ЕС, который столкнулся с самыми серьёзными последствиями от коронавируса, сейчас первоочередным станет выживание как проекта, и без того ослабленного после Brexit. Сразу две крупнейшие экономики ЕС из так называемых стран PIGS,максимально пострадавших от предыдущей волны кризиса, - Италия и Испания несут максимальные потери и нуждаются в поддержке. К тому же эти страны и так были лидерами по объёму госдолга, исхисляемых в триллионах евро. Первой реакцией богатых стран -доноров, Гремании и Нидерландов на выпуск облигаций займа для борьбы с последствиями коронавируса была отрицательной. Зона евро опять станет под вопросом выживания. Это уже не маленькая Греция, для спасения которой экономического краха и так потребовалось максимальных усилий.

В Германии лидера правополистской силы "Алттернатива для Германии " уже в открытую призывект провести референдум о выходе из ЕС , как это сделала Великобритания. Смогут ли договорится лидеры ЕС и объединить усилия как для борьбы с коронавирусом, особенно если будет вторая волна осенью, так для выхода из экономического кризиса, дно которого ещё не достигнуто, вот главные вопросы на внутренней повестке ЕС на ближайшее время. Соответственно решение конфликта на Донбассе может еще больше сместиться в первую очередь в приоритете Франции, которая также понесёт ощутимые потери в экономике. И давление на Украину для выполнения российского варианта имплементации Минска-2, за отсутствием реальных альтернатив украинской стороны может только усилиться.

США-КИТАЙ. Вот кто выйдет в финал борьбы за глобальное лидерство в посткоронавирусном мире. И предвыборная гонка в США лишь усилит этот процесс. Китай, который первым достаточно эффективно справился с распространением эпидемии, сейчас стремительно усиливает свои позиции на геополитической карте мира, оказывая помощь в борьбе с распространением коронавируса. Тем более экономическая борьба между Пекином и Вашингтоном не завершена, а подписана лишь первая часть "большой сделки", в которой Трампу удалось определённое преимущество. По мере приближения к выборам информационное противостояние будет только наростать, как и обвинения в распространении/ умалчивании информации о масштабах. Экономическое чудо Трампа и рекордно низкий уровень безработицы, который был достигнут к концу февраля , растаяло буквально за месяц и уже имеет серьёзные последствия для рейтинга Трампа. Пока по мнению большинства граждан он не справляется с распространением коронавируса , в котором США занимают на сегодня мировое лидерство. Но, тем не менее, Трамп по-прежнему хочет перезапустить экономику как можно скорее. Пандемия коронавируса станет серьёзным аргументом для его предвыборной программы в дальнейшем сокращении трат на внешнее присутствие. Отказ платить взносы в ВООЗ в разгар пандемии - ярчайший пример. Окончательный выход из Афганистана и Сирии станет приоритетом внешней политики Трампа в программе на второй срок.

В ближайшей перспективе, учитывая масштабы распространения коронавируса в Большом Ближнем Востоке, риски регионального конфликта с угрозой переростания в глобальный, как это было еще в начале 2020 года с Ираном сократятся. Иранский режим полностью поглощен борьбой с коронавирусом. КСА только что достигла маленькой победоносной победы над Россией в нефтяной войне. Ресурсы на военные действия и геополитические игры в Сирии и Йемене сократятся. Однако если снижение спроса и падения цен на нефть в мировом масштабе затянется, что приведёт к резкому ухудшению социально- экономической ситуации в регионе, риски конфликта в регионе Персидского залива возрастут.