Сегодня американские законодатели планируют начать формализацию процедуры импичмента и на голосование должна быть поставлена резолюция о ее начале. Собственно говоря это – некий Рубикон, за которым для Трампа могут начаться необратимые последствия даже в том случае, если он в конце концов не будет отстранен от власти. Но пока – первое голосование.

Согласно процедуре, за резолюцию нужно собрать простое большинство голосов Палаты представителей. Из 435 мест, демократы (инициаторы импичмента) имеют 224 голоса. Пока это лишь простая математика и во что она выльется во время голосования – можно лишь гадать, но доля вероятности принятия резолюции – весьма велика.

Если резолюция найдет поддержку парламентариев, то собственно расследование, в связи с обвинениями, выдвинутыми в ней президенту, будет проводиться в верхней палате парламента, где большинство уже за республиканцами. Но в этом случае, это уже будет иметь несколько второстепенное значение. Дело в том, что согласно американскому законодательству, именно нижняя палата формирует регламент проведения конкретного расследования в отношении конкретного президента. Это значит, что играть игру будет республиканское большинство парламента США, но правила игры им напишет демократическое большинство нижней палаты.

Но в любом случае, это расследование будет иметь публичный характер и все, что будет происходить в его ходе, будет освещаться как прямо в прессе, так и фиксироваться в стенограммах, для последующего публичного доступа к ним.Судя по всему, сам этот публичный формат расследования, сильно раздражает самого Трампа и тех, кто его яро поддерживает. Уже очевидно, что целый ряд моментов, связанных как с "телефонгейтом", так и с расследованием спецпрокурора Мюллера, намеренно и жестко выведены из поля публичного исследования. В частности, та самая стенограмма телефонного разговора, со слов свидетелей, присутствовавших при нем, не соответствует тому, что было сказано на самом деле и из нее изъяты моменты, которые прямо касаются обвинения президента. Уже только один факт возможной фальсификации доказательства, которое подал в Конгресс Белый дом, может стать основанием для преследования, как это было с Биллом Клинтоном.

Кроме того, публично известно о прямом запрете Трампа, которым он закрыл часть свидетелей по делу, от дачи показаний комиссии. Это наводит на мысль о том, что им есть что скрывать, поскольку дача ложных показаний под присягой, как минимум ставит крест на любой политической или государственной карьере и скорее всего, Трамп понимает, что его люди, скорее всего будут рассказывать правду, а не выгораживать его. Поэтому он приложил максимум усилий для того, чтобы они не оказались перед следствием и не произнесли клятву говорить только правду.

Но в случае принятия резолюции, уже никто не имеет права запретить всем этим людям явиться на допрос комиссии. Президент уже теряет право такого запрета и более того, сам он обязан явиться на допрос, если его туда вызовут. С этого момента все технические уловки перестают работать и очень многое из того, что до этого момента было закрыто запретом, станет публично известным. В частности, уже известно о том, что комиссия обязательно допросит Тима Моррисона, подавшего вчера в отставку с поста главного специалиста Совета Безопасности по вопросам россии. Кроме того, допрошен будет и сам экс-советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон.

Но и это еще не все. Сегодня же, федеральный судья рассмотрит запрос демократов о необходимости допроса бывшего адвокат Белого Дома Дона Макгана, который может иметь сведения о действиях Трампа, препятствовавших расследованию спецпрокурора Мюллера.

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Это значит, что ситуация для Трампа действительно серьезная и чтобы понять ее суть, следует обратить внимание на практику, которая имеется в США и которой нет у нас. В случае принятия резолюции, она задаст тон всем дальнейшим действиям и будет иметь вполне предсказуемые последствия.

Дело в том, что это у нас примитивная публика может избрать дважды судимого гопника президентом. Да, у него судимости погашены и даже не важно как, но сам факт того, что подобных персонажей кто-то может продвигать по лестнице политической карьеры – нонсенс в любой более или менее нормальной стране.

В Штатах, даже на бытовом уровне, все это действует несколько иначе. Допустим, что правоохранительные органы вели расследование убийства и в его ходе был некий подозреваемы. В итоге, следствие зашло в тупик и ему не удалось обнаружить улики, которые усадят подозреваемого на скамью подсудимых. Но и никаких других подозреваемых обнаружить не удалось.

В таком случае, подозреваемый не имеет никаких юридических последствий, он не получает никаких наказаний, поскольку этом случае, на его стороне находится презумпция невиновности и если следствие не смогло доказать его вину, он не обязан доказывать свою невиновность.

Но на самом деле, подозреваемый остается на заметке правоохранительных органов и в случае однотипного преступления, его будут рассматривать в качестве кандидата на подозреваемого. То есть, если не нашли убийцу, человек остается с незаметной, но очень существенной пометкой. Система будет выдавать его фамилию каждый раз, когда будет совершено однотипное преступление. И меточка эта будет его преследовать до конца жизни.

В случае с импичментом, дело выглядит еще более явно. Уже сама ситуация, когда в Конгрессе предметно обсуждается вопрос о его возможном запуске – серьезный сигнал всей партии, которая провела в президенты человека, который явно играет не по правилам. Маркером становится тот момент, когда президент ставит себя над законом. Тогда и запускаются предохранители политической системы.

Партийные фильтры обязаны отсеивать людей, которые не умеют играть по правилам и добиваться своих целей, не обходя тех традиционных ценностей, на которых стоит здание государства. Наоборот, он должен олицетворять беспрекословное и скрупулезное всех норм, правил и процедур, которые были отработаны поколениями предшественников. По большому счеты, если ты замечен в игнорировании этих фундаментальных принципов или готов это сделать, тебе должны закрыть путь "наверх", чтобы ты не стал проблемой для партии и страны. А вот доведение ситуации до запуска процедуры импичмента, превращает проблему в позор и дает четкий сигнал соответствующей партии о том, что она допустил брак в своей работе и пропустила в кандидаты на Белый Дом, которого надо было отсеять еще на дальних подступах.

Собственно говоря, резолюция – открывает для публики перетряхивания всего грязного белья президента и в этом случае уже трудно себе представить, что может выскочить из этого ящика Пандоры. В таком случае – снимается табу с показаний всех: сотрудников Белого дома, Госдепартамента, юристов, адвокатов и прочих. С них снимаются подписки о неразглашении, о тайнах адвокатов и других специалистов. Буквально все, кроме непосредственной гостайны, становится публично доступно всем.

Но даже то, что закрыто. Грифами "секретно" – все равно оглашается и разглашается в ходе закрытых слушаний, результаты которых все равно будут преданы огласки, просто без секретных подробностей. В этом случае, президент как минимум утрачивает шансы быть поддержанным своей партией и избирателями, на следующих выборах невзирая на то, чем закончится весь комплекс расследования. Даже если не удастся доказать его вину, он останется с той самой меткой, о которой мы писали выше.

А ведь в случае с Трампом это очень не хорошо. Вспомним чем закончилось расследование Мюллера. Он сказал, что часть обвинений он не смог предъявить Трампу просто в связи с тем, что он – президент. Но у Трампа остался год до выборов и сегодня тот день, когда может стать понятно, светит ли ему вторая каденция в принципе или нет. Если нет, то условие, которое не дало Мюллеру предъявить обвинения – исчезнет.

Таким образом, сегодняшнее голосование станет первым из двух серьезных шагов, на пути к импичменту и глядя на то, состоится он или нет, а главное – кто поддержит или не поддержит резолюцию, будет понятно, насколько здорова Америка и насколько у нее работоспособны механизмы самосохранения.

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