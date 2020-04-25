Чернець буддистського храму записав незвичайне послання людству та вразив світ

Буддистський монах Ейсін випустив незвичайне послання, підтримавши людей під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Монах з японського храму в префектурі Акіта в пісні у стилі реггі нагадав, що все в житті налагодиться, які б важкі випробування вона не підкидала, передає SoraNews24.

Для свого послання монах використовував пісню Боба Марлі Three Little Birds ("Три маленькі пташки"). Для запису пісні Ейсін застосував традиційні буддистські музичні інструменти та барабани з головного залу свого храму.

Чернець Ейсін SoraNews24

Всього буддист записав шість музичних партій, з яких нерелігійним інструментом була тільки гітара – на ній він зіграв у себе вдома. Решта ж відео було записано біля вівтаря.

Далі наводимо переклад частини тексту пісні:

"Не хвилюйся ні про що,

Все до дрібниць буде в порядку.

Співай: "Не хвилюйся ні про що,

Адже все до дрібниць буде в порядку!"

Прокинувшись вранці,

Усміхнувся сонцю, що взійшло

Три маленькі пташки перед будинком

Співають солодку пісеньку,

Чистий і правдивий дзвін,

Просять: "Слухай, що я скажу!"

Співають: "Не хвилюйся ні про що,

Все до дрібниць буде в порядку ".

Співай: "Не хвилюйся ні про що,

Адже все до дрібниць буде в порядку! "

Three Little Birds / Bob Marley

本 堂 の 仏 具 で, や っ て み ま し た. 祈 り を 込 め て.

だいじょう仏教! #コロナに負けるな pic.twitter.com/jTALuVIiWe -英心(@namagusaeishin) April 22, 2020

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