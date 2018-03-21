Через який укол вижив Скрипаль: розкрилися дані про антидот для "Новачка"

Відразу після отруєння екс-шпигунові Сергію Скрипалю і його дочці зробили укол, який і залишив їх у живих.

Таку думку висловив один із творців бойової речовини "Новачок" Володимир Углєв, передає "Комерсант".

"Можливо, це сімейство атропіну, який розширює зіниці. Нервово-паралітичне враження, у першу чергу, звужує зіниці, а атропін розширює", - припустив він.

При цьому Углєв стверджує, що абсолютно ефективного антидоту не існує.

"Використовували антидот, коли Андрій Железняков [співробітник ГНІІОХТ - Ред.] був отруєний випадково таким чином - він ще п'ять років жив після цього. У журналі Science в статті Річарда Стоуна наводиться думка біолога з Університету Сан-Дієго, який займався проблемою, - вони вивчали питання і, напевно, синтезували "Новачок", і у них поки немає антидоту", - наголосив він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Углєв заявив, що отруєні в англійському місті Солсбері нервово-паралітичним газом колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка не мають шансів на виживання.