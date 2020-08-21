Через весь Мінськ створили живий "ланцюг покаяння". Фото та відео
У Мінську ввечері 21 серпня відбулася акція "Ланцюг покаяння", учасники якого вишикувалися майже через все місто.
Вона простягнулася приблизно на 14 км від ізолятора на вулиці Окрестина до урочища Куропати, повідомляє TUT.BY (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
Зазначається, що саме біля ізолятора на Окрестіна били затриманих учасників протестів проти результатів виборів президента. Урочище Куропати є місцем масових розстрілів органами НКВС, які відбувалися в 1937-1940-х роках.
Учасники акції таким чином висловили протест проти дій силовиків щодо мирних демонстрантів. Вони тримали прапори, а проїжджаючі мимо автомобілі підтримували їх сигналами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз не визнав перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі.
ЄС вирішив ввести санкції проти Білорусі у зв'язку з жорсткими разгонами акцій протесту після фальсифікації результатів виборів президента.