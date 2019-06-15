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Через Україну: ЗМІ повідомили про втечу "тіньового господаря" Молдови

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Глава Демократичної партії Молдови і так званий тіньовий господар цієї країни Влад Плахотнюк втік до Британії у розпал політичної кризи через Придністров'я та Україну.

Після початку масштабного конфлікту політсил в Молдові він прийняв рішення покинути батьківщину і приїхав на автомобілі до Одеси, а після цього відправився у Київ, передає "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

"У суботу (15 червня. – Ред.) Вранці з Києва полетів в Лондон", – повідомив співрозмовник видання.

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У прес-службі партії повідомляли, що її глава виїхав з країни на кілька днів "до родичів", але не уточнили, куди. Це відбулося увечері 14 червня відразу після оголошення про відставку уряду країни. За даними ЗМІ, сім'я Плахотнюка живе в Швейцарії.

Влад Плахотнюк

Влад Плахотнюк

point.md

Як писав OBOZREVATEL, 15 червня з Молдови, де почалася політична криза, масово почали відлітати бізнесмени і політики. Відзначається, що це частина домовленості між конфліктуючими сторонами.

11 червня Плахотнюк запропонував проросійській Партії соціалістів створити спільну коаліцію, яка вирішить придністровський конфлікт шляхом федералізації країни.

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Молдова
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леня зе
леня зе
помнится мне шароварники вякали-на московию полетели
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H Ya
H Ya
леня зе, вся расейская питушня летит в Англию, у них там малина.
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