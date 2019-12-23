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23 грудня • оновлено в 11:32
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Через Україну? Генсек НАТО заявив про готовність до переговорів з Путіним

1.3т
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що готовий зустрітися для переговорів із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це він заявив у інтерв'ю бельгійському агентству dpa, передає DW. "За наявності відповідних рамкових умов я б зустрівся з президентом Путіним. Особливо у важкі часи важливо разом сідати за стіл переговорів", – сказав Столтенберг.

Водночас генсек НАТО не уточнив, які саме рамкові умови потрібні для його зустрічі з лідером країни-агресора.

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Путін і Столтенберг

Путін і Столтенберг

"Росія – наш найбільший сусід і залишиться таким. Навіть якщо наші відносини не поліпшаться, потрібно вміти управляти цими важкими стосунками", – підкреслив він.

Своєю чергою експерти розцінюють слова Столтенберга як важливий сигнал на тлі непримиренних відносин, що встановилися між НАТО і Москвою після окупації Росією українського Криму, а також вторгнення на Донбас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Столтенберг заявив, що Україна і Грузія обов'язково будуть членами НАТО, хоч чіткі терміни цього поки невідомі. Тому поки країни мають цінувати проміжні стадії на шляху до вступу в Альянс.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Йенс Столтенберг Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
НАТО
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Хо Хол
Хо Хол
По мнению xpюканов Столтенберг даже пукнуть никак иначе чем из-за Украины, не может.
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Хо Хол
Хо Хол
Денисенко Игорь, после посещения спальни твоей мамаши.
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Хо Хол, эта мысль тебе пришла после пол литра боярышника?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Столтенберг готов к встрече с Путиным! А Путин готов? Столтенберг, не по сеньке шапка.
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Из-за Украины?" Встав на цыпочки и вытянув тоненькие шейки вопрошают украинцы. Рaгули везде пытаются пришить свое нелепое образование-недогосударство
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