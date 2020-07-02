Через спалах бубонної чуми в Монголії оголосили карантин

У Монголії оголосили карантин через спалах чуми.

У західній Монголії, що межує з Росією, 29 червня оголосили безстроковий карантин через спалах бубонної чуми.

До лікарні доставили 27-річного чоловіка і дівчину, у яких діагностували захворювання, повідомляє CentralAsia. Остання знаходиться в критичному стані.

З хворою на початку хвороби прямо контактували 60 осіб, ще 400 – побічно. Відзначається, що причиною зараження стало вживання в їжу сирого м'яса бабака.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в травні 2019 року в Монголії був оголошений карантин через спалах бубонної чуми, від якої загинули двоє людей.