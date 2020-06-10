Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб. Фото і відео стихії

Сильна повінь у китайських провінціях Гуансі і Хунань призвела до загибелі десятків людей, руйнування понад тисячі будинків і збитків на сотні мільйонів доларів.

Загинули або зникли безвісти в країні більше 20 людей, повідомляє YoNews із посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб Twitter Sixth Tone

Усього від стихії постраждали близько 2,6 мільйонів жителів Китаю, евакуйовано близько 228 тисяч людей.

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб Twitter Sixth Tone

Також зруйновано понад 1,3 тисячі будинків, збитки перевищують 4 мільярди юанів (більше 560 мільйонів доларів).

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб Twitter Sixth Tone

До повені призвели зливи, які накрили країну на початку червня, через що річки вийшли з берегів.

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб Twitter Sixth Tone

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб Twitter Hans Solo

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб Twitter Hans Solo

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб Twitter Hans Solo

Через сильну повінь у китайських провінціях Гуансі і Хунань постраждали понад 2,6 млн людей Google Maps

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бразилії масштабні повені і зсуви забрали життя 63 людей, залишили без даху над головою близько 4 тисяч жителів південно-східних штатів і ще 30 тисяч були евакуйовані.