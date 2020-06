Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб. Фото і відео стихії

Сильна повінь у китайських провінціях Гуансі і Хунань призвела до загибелі десятків людей, руйнування понад тисячі будинків і збитків на сотні мільйонів доларів.

Загинули або зникли безвісти в країні більше 20 людей, повідомляє YoNews із посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Усього від стихії постраждали близько 2,6 мільйонів жителів Китаю, евакуйовано близько 228 тисяч людей.

Також зруйновано понад 1,3 тисячі будинків, збитки перевищують 4 мільярди юанів (більше 560 мільйонів доларів).

До повені призвели зливи, які накрили країну на початку червня, через що річки вийшли з берегів.

Can you image a flood that affects millions of people in South China right now has minimum media coverage by the CCP state media? #CCPVirus #Whistleblowermovement https://t.co/Ul1Zdconds