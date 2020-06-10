Головна Новини
10 червня • оновлено в 20:04
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб. Фото і відео стихії

1.2т
Читати матеріал російською

Сильна повінь у китайських провінціях Гуансі і Хунань призвела до загибелі десятків людей, руйнування понад тисячі будинків і збитків на сотні мільйонів доларів.

Загинули або зникли безвісти в країні більше 20 людей, повідомляє YoNews із посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб

Twitter Sixth Tone

Усього від стихії постраждали близько 2,6 мільйонів жителів Китаю, евакуйовано близько 228 тисяч людей.

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб

Twitter Sixth Tone

Також зруйновано понад 1,3 тисячі будинків, збитки перевищують 4 мільярди юанів (більше 560 мільйонів доларів).

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб

Twitter Sixth Tone

До повені призвели зливи, які накрили країну на початку червня, через що річки вийшли з берегів.

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб

Twitter Sixth Tone

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб

Twitter Hans Solo

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб

Twitter Hans Solo

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб

Через сильну повінь у Китаї постраждали понад 2,6 млн осіб

Twitter Hans Solo

Через сильну повінь у китайських провінціях Гуансі і Хунань постраждали понад 2,6 млн людей

Через сильну повінь у китайських провінціях Гуансі і Хунань постраждали понад 2,6 млн людей

Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бразилії масштабні повені і зсуви забрали життя 63 людей, залишили без даху над головою близько 4 тисяч жителів південно-східних штатів і ще 30 тисяч були евакуйовані.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Китай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 28 381.

    Вилікувалися: 12 769. Померли: 833.

  • У світі захворіли більше 7,2 млн осіб, загинули – більше 411 тисяч.

  • В Україні з'явився новий осередок COVID-19: в області підтвердили понад 100 випадків за добу.

  • Китай засумнівався в походженні коронавірусу і заявив, що країна просто першою його знайшла.

  • Вчені визначили групу крові, яка захищає від зараження COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги