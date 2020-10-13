Через рекордні показники смертності від COVID-19 у Великобританії хочуть оголосити локдаун

У Великобританії зафіксували рекордні показники смертності серед інфікованих COVID-19, політики зажадали від уряду ввести дво- або тритижневий жорсткий карантин.

Про це повідомила The Guardian. У Великобританії 12 жовтня підтвердили 143 випадки смерті від коронавірусу – найвищий показник із початку червня.

За добу в країні виявили понад 17 тисяч нових випадків інфікування COVID-19, що на 3 тисячі більше, ніж напередодні.

З огляду на це лейбористи закликали уряд ввести жорсткий карантин на два або три тижні. Лідер партії Кір Стармер пояснив це тим, що план прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона щодо стримування пандемії не спрацював і потрібен інший курс.

"Зараз зрозумілі три пункти: уряд не має надійного плану щодо зниження поширення інфекції, він втратив контроль над вірусом, і він більше не дотримується наукових рекомендацій", – заявив Стармер.

Як повідомило видання ABC News, раніше Джонсон висловився за введення трирівневої системи жорсткого карантину. Щоб уникнути локдауна для всієї країни, він запропонував встановити "середній", "високий" і "дуже високий" рівні епідеміологічної небезпеки. Обмеження будуть вводитися залежно від ступеня поширення COVID-19 у конкретному регіоні.

"Середні" райони зіткнуться з відповідними національними правилами, які передбачатимуть заборону на громадські збори більш ніж шести осіб, комендантську годину для барів і пабів. Тоді як у зонах із "дуже високою" небезпекою закриють заклади громадського харчування і тренажерні зали. Однак роздрібні магазини, школи й університети залишаться відкритими.

Мер Лондона Садік Хан заявив телеканалу Sky News, що посилення карантинних обмежень неминуче для столиці Британії.

"Усі показники, що в мене є: кількість госпіталізацій, зайнятість у відділеннях інтенсивної терапії, кількість літніх людей із захворюванням, поширеність захворювання – усе це йде в негативному напрямку", – сказав мер Лондона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд Великобританії планує ввести нові обмеження в Англії, спрямовані на запобігання стрімкому поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 восени.