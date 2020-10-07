Через потужний шторм у Франції трупи з кладовища водою змило за кордон

Шторм Алекс накрив Приморські Альпи у Франції, а також на Лигурію і П'ємонт в Італії, викликав масштабні повені і розмив місцеві кладовища.

Про це повідомила Sun. Шторм став найсильнішим у регіоні за останнє сторіччя

Водою на кладовищі змило близько 100 трупів, що ускладнило пошук реальних жертв стихії. Тіла віднесло водою до сусідньої Італії.

Спочатку повідомили, що в результаті шторму загинуло 12 осіб, але пізніше з'ясувалося, що деякі з тих, хто, імовірно, стали жертвою повені, насправді виявилися небіжчиками з розмитих місць поховання.

Місцева влада заявила, що кладовища у французьких містах Сен-Мартен-де-Везубі і Тенд були частково зруйновані повінню.

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що французькі рятувальники все ще шукають більш 20 зниклих людей.

У рятувальній операції задіяли понад 900 рятувальників, 500 поліцейських і кілька військовослужбовців.

Близько 700 людей залишилися в готелях або інших місцях проживання після евакуації зі своїх будинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 52 людини загинули і 12 зникли без вісті в результаті масштабних повеней, які сталися в Японії. Двох літніх японців змило в авто в річку, ще одну людину винесло в море.