Через пандемію прогрес у лікуванні ВІЛ/СНІДу може відсунутися на 10 років назад, – ООН

Антон Малиновський Світ 18:49, 6.07.2020 Оновлено: 19:06, 6.07.2020

Через пандемію COVID-19 прогрес у боротьбі зі СНІДом може відсунутися на 10 років назад.

Про це заявили в Об'єднаній програмі Організації Об'єднаних Націй із ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), передає The Guardian. За їхніми словами, цільові показники з лікування ВІЛ у 2020 році не будуть досягнуті.

"Навіть досягнуті успіхи можуть бути втрачені, а прогрес може загальмуватися, якщо ми не зможемо діяти", – йдеться в опублікованій доповіді.

Згідно з даними за 2019 рік, у світі було 38 мільйонів людей із ВІЛ, що на мільйон більше, ніж у 2018. 25,4 мільйона людей отримали лікування в 2019 році, проте ще 12,6 мільйонів хворих усе ще чекають ліки.

"Щодня протягом наступного десятиліття необхідні рішучі дії, щоб повернути світ у потрібне русло і покласти край епідемії СНІДу до 2030 року", – сказала Вінні Бьяніма, виконавча директорка ЮНЕЙДС.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вже прокоментували цю інформацію. За словами глави ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, висновки ООН є "дуже тривожними".

"Ми не можемо дозволити пандемії COVID-19 скасувати насилу завойовані результати глобальної відповіді на цю хворобу", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2020 року друга в історії людина, 40-річний британець Адам Кастільехо, відомий як "лондонський пацієнт", повністю поборов ВІЛ.

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