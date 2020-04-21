Через пандемію COVID-19 без їжі можуть залишитися 265 млн людей

Через пандемію COVID-19 кількість голодуючих людей на планеті може подвоїться до 265 мільйонів чоловік.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Таку заяву зробили у Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПП) у вівторок, 21 квітня, передає Reuters. Головний економіст і директор з досліджень, оцінці і моніторингу в ВПП Аріф Хусейн зазначив, що на різкий стрибок кількості голодуючих вплинуть економічні наслідки пандемії. Згідно з прогнозами, їх кількість збільшиться з 135 мільйонів чоловік до 265 мільйонів.

У зоні ризику опинилися фермери, продавці продовольства в деяких країнах і так далі. Опинившись без грошей, вони почали продавати плуги, техніку та інші речі, які дозволяли їм проводити продукцію, за рахунок якої вони жили. Через це вони можуть залишитися без способу заробітку на багато років.

"Це були люди, про яких ми турбувалися. Вони були в порядку до пандемії, але тепер ні", – заявив Хусейн.

Аріф Хусейн euractiv.com

Експерти відносять цю ситуацію до третьої категорії з п'яти етапів масового голодування. Офіційні представники США відзначили, що зараз найбільше можуть постраждати африканські країни.

Також в ВПП розраховують, що на фінансування програм допомоги в цьому році їм знадобиться 10-12 мільярдів доларів. У 2019 ця сума становила 8,3 мільярдів доларів і вважалася рекордною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям загрожує масштабна безробіття – вже найближчим часом до 500 тис. Чоловік за різними оцінками можуть залишитися без заробітку.