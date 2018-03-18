"Через не можу?" Путін зізнався, за кого голосував

Президент Росії Володимир Путін зізнався, що голосував на виборах глави держави за себе.

На відверту відповідь його спровокував журналіст "Комерсанта".

Далі наводимо їх діалог без змін:

"Я, втім, теж встиг поставити запитання Володимиру Путіну:

- Вам, напевно, важко було голосувати?

- Чому? - щиро здивувався Володимир Путін.

- Ну, за себе, напевно, незручно ... Або через "не можу"?

По обличчю Володимира Путіна пробігли відразу кілька емоцій, і в кінці кінців він утримав на ньому тільки одну: більш-менш благодушну.

- Чому "через не можу"? Я впевнений в правильності програми, яку пропоную для країни.

Тобто він зізнався, що проголосував, звичайно, за себе, причому не те щоб "через не можу".

Як повідомляв "Обозреватель", Володимир Путін відразу після голосування висловив упевненість у своїй перемозі.