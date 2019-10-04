Через наркотики і повій: країна ЄС відмовилася від своєї назви

Уряд Нідерландів ухвалив рішення використовувати тільки офіційну назву країни, відмовившись від назви Голландія.

Національний ребрендинг буде розгорнуто в кінці 2019 року, передає The Guardian.

У рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі Євробачення, який пройде в Роттердамі в травні 2020 року, та під час Олімпійських ігор у Токіо в 2020 році.

Нідерланди. Амстердам Europarcs

Крім того, національна футбольна команда, яку за кордоном часто називають Голландією, буде називатися тільки Нідерландами.

Влада пояснила, що таким чином вирішила боротися зі стереотипами, з якими країна зазвичай асоціюється для іноземців, таких як культура відпочинку з наркотиками і район червоних ліхтарів Амстердама.

У МЗС країни вважають, що Нідерландам необхідний більш уніфікований і скоординований національний брендинг.

Відзначимо, Голландія – історична область на заході Нідерландів, яка включає територію двох провінцій – Північної Голландії та Південної Голландії. Вживання назви Голландія щодо всього королівства не є коректним.

Карта The Guardian

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на Центральному вокзалі Утрехта (Нідерланди) відкрили найбільший у світі велопаркінг на 12,5 тисячі місць. Стоянка буде працювати цілодобово. Перший день – безкоштовний, далі треба платити 1,25 євро в день.

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