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6 жовтня • оновлено в 18:09
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Через наркотики і повій: країна ЄС відмовилася від своєї назви

7.2т Читати матеріал російською

Уряд Нідерландів ухвалив рішення використовувати тільки офіційну назву країни, відмовившись від назви Голландія.

Національний ребрендинг буде розгорнуто в кінці 2019 року, передає The Guardian.

У рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі Євробачення, який пройде в Роттердамі в травні 2020 року, та під час Олімпійських ігор у Токіо в 2020 році.

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Нідерланди. Амстердам

Нідерланди. Амстердам

Europarcs

Крім того, національна футбольна команда, яку за кордоном часто називають Голландією, буде називатися тільки Нідерландами.

Влада пояснила, що таким чином вирішила боротися зі стереотипами, з якими країна зазвичай асоціюється для іноземців, таких як культура відпочинку з наркотиками і район червоних ліхтарів Амстердама.

У МЗС країни вважають, що Нідерландам необхідний більш уніфікований і скоординований національний брендинг.

Відзначимо, Голландія – історична область на заході Нідерландів, яка включає територію двох провінцій – Північної Голландії та Південної Голландії. Вживання назви Голландія щодо всього королівства не є коректним.

Карта

Карта

The Guardian

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на Центральному вокзалі Утрехта (Нідерланди) відкрили найбільший у світі велопаркінг на 12,5 тисячі місць. Стоянка буде працювати цілодобово. Перший день – безкоштовний, далі треба платити 1,25 євро в день.

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Місце
Нідерланди
Теги
туризм Європейський Союз
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Нэзабаром Сравні
..вот к чему ведет легальный план..
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Хороший знак. Значит другую страну наркотиков и проституток - Украину, скоро примут в ЕС на свободное место.
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70rus xxx
70rus xxx
Это что то новое.После смены названия проститутки и наркоманы самоликвидируются.Не удивлен,что 5 лет расследуют дело по Боингу.
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