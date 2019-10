Через лайк у Твіттері: в Туреччині розгорівся неабиякий міжнародний скандал

У Туреччині розгорівся міжнародний скандал через лайк у Twitter з офіційного аккаунта дипмісії тимчасового посла США Джефрі Ховеньера. Міністерство закордонних справ Туреччини викликало його, щоб дипломат надав пояснення.

Лайк з'явився під твітом про те, що жителям Туреччини варто підготуватися до політичного життя без лідера Партії націоналістичного руху Девлета Бахчелі, який відчуває проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Reuters з посиланням на турецьке МЗС.

Твіт написав турецький журналіст Ергун Бабахан, який залишив батьківщину через звинувачення в підтримці Фетхуллаха Ґюлена.

Посольство назвало лайк під постом Бабахана "помилкою" і вибачилося за нього в твіттері.

We apologize for the mistake that occurred on our Twitter account yesterday. We do not associate ourselves with Ergun Babahan nor do we endorse or agree with the content of his tweet. We reiterate our regret for this error.