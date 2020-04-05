Головна Новини
5 квітня • оновлено в 12:35
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії: моторошні відео

3.6т
Читати матеріал російською

В Італії крематорії не справляються з кількістю померлих від коронавірусу. Зокрема, у найгіршій ситуації опинилася провінція Бергамо, яка стала епіцентром поширення епідемії в країні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Місцева влада звернулася за допомогою до інших муніципалітетів, щоб ті тимчасово взяли у себе на зберігання труни з померлими, повідомляє Liberta. У мережі з'явилося і декілька відео, як працівники в захисних костюмах забирають їх із міста Понте-Сан-П'єтро (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ми отримали приблизно 150 трун, і це вже четвертий раз, коли армія приходить, щоб забрати їх і доставити в крематорії на півночі Італії", – сказав мер міста Марція Зірафа.

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Скріншот із відео

За його словами, нову партію трун відправили в крематорії міст Віченца і Серравалле, що за межами Ломбардії.

Зі свого боку Мішель Марінелло, адміністратор групи "Альтаїр", яка керує крематорієм у муніципалітеті П'яченци, каже, що у них "ситуація все ще важка, але під контролем".

"Із сотні трун в списку очікування 4 квітня пішло до 60. Зараз піч працює на максимальній потужності 20 годин, але з префектури і муніципалітету відправили офіційний запит на експлуатацію її протягом 24 годин", – сказав він.

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Скріншот з відео

Водночас зазначається, що деякі похоронні компанії навіть заявили, що подарують десятки трун муніципалітету, зокрема найбіднішим сім'ям, які втратили рідних через коронавірус.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що в Бергамо щопівгодини фіксується смерть людини від COVID-19, і крематорії ніколи не перестають працювати.

"25 похорон yf день, 300 смертей за два тижні, 1 щопівгодини. Це не числа або просто люди з попередніми патологіями, а матері, батьки, дядьки, бабусі й дідусі, які пішли в лікарню і ніколи не поверталися, але, перш за все, вони зіткнулися з цією битвою без кого-небудь і померли на самоті, не маючи можливості побачити в останній раз сина, племінника, друга", – йдеться в підписі до відео від 21 березня.

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, двадцять медиків систем МВС та МОЗ України добровільно полетіли допомагати італійським лікарям боротися з COVID-19.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
4
0
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
вам нужно срочно строить новые крематории..или камеры сгорания. иначе может начать распространятся инфекция от разложившихся трупов в гробах!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Украинских "врачей" послали считать трупы в крематориях?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Или на практику, опыт перенимать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Те, кто на кого равнялись в медреформах - сейчас умирают тысячами..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги