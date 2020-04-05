Через коронавірус в Італії переповнені крематорії: моторошні відео

В Італії крематорії не справляються з кількістю померлих від коронавірусу. Зокрема, у найгіршій ситуації опинилася провінція Бергамо, яка стала епіцентром поширення епідемії в країні.

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Місцева влада звернулася за допомогою до інших муніципалітетів, щоб ті тимчасово взяли у себе на зберігання труни з померлими, повідомляє Liberta. У мережі з'явилося і декілька відео, як працівники в захисних костюмах забирають їх із міста Понте-Сан-П'єтро (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ми отримали приблизно 150 трун, і це вже четвертий раз, коли армія приходить, щоб забрати їх і доставити в крематорії на півночі Італії", – сказав мер міста Марція Зірафа.

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії Скріншот із відео

За його словами, нову партію трун відправили в крематорії міст Віченца і Серравалле, що за межами Ломбардії.

Зі свого боку Мішель Марінелло, адміністратор групи "Альтаїр", яка керує крематорієм у муніципалітеті П'яченци, каже, що у них "ситуація все ще важка, але під контролем".

"Із сотні трун в списку очікування 4 квітня пішло до 60. Зараз піч працює на максимальній потужності 20 годин, але з префектури і муніципалітету відправили офіційний запит на експлуатацію її протягом 24 годин", – сказав він.

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії Скріншот з відео

Водночас зазначається, що деякі похоронні компанії навіть заявили, що подарують десятки трун муніципалітету, зокрема найбіднішим сім'ям, які втратили рідних через коронавірус.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що в Бергамо щопівгодини фіксується смерть людини від COVID-19, і крематорії ніколи не перестають працювати.

"25 похорон yf день, 300 смертей за два тижні, 1 щопівгодини. Це не числа або просто люди з попередніми патологіями, а матері, батьки, дядьки, бабусі й дідусі, які пішли в лікарню і ніколи не поверталися, але, перш за все, вони зіткнулися з цією битвою без кого-небудь і померли на самоті, не маючи можливості побачити в останній раз сина, племінника, друга", – йдеться в підписі до відео від 21 березня.

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії Скріншот з відео

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії Скріншот з відео

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