Через коронавірус в Італії переповнені крематорії: моторошне відео

В італійській провінції П'яченца, яка найбільш постраждала через спалах коронавірусу, переповнилися крематорії.

В один із місцевих крематоріїв доставляють в середньому 25 трун на день, тоді як прийняти там можуть щонайбільше 12, повідомляє RT (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У зв'язку з цим під зберігання домовин із тілами померлих там задіяно весь простір, включно з приміщеннями для церемоній прощання.

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії Скриншот із відео

"Очевидно, що подібна ситуація призводить до нестачі потужностей і, ймовірно, змусить нас зупинитися на кілька днів, щоб відновити їх і збільшити простір", – розповів один зі співробітників крематорію.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Італія побила черговий антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу. За добу від COVID-19 там померли 627 осіб.

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