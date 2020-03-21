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21 березня • оновлено в 11:11
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Через коронавірус в Італії переповнені крематорії: моторошне відео

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В італійській провінції П'яченца, яка найбільш постраждала через спалах коронавірусу, переповнилися крематорії.

В один із місцевих крематоріїв доставляють в середньому 25 трун на день, тоді як прийняти там можуть щонайбільше 12, повідомляє RT (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У зв'язку з цим під зберігання домовин із тілами померлих там задіяно весь простір, включно з приміщеннями для церемоній прощання.

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Через коронавірус в Італії переповнені крематорії

Скриншот із відео

"Очевидно, що подібна ситуація призводить до нестачі потужностей і, ймовірно, змусить нас зупинитися на кілька днів, щоб відновити їх і збільшити простір", – розповів один зі співробітників крематорію.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Італія побила черговий антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу. За добу від COVID-19 там померли 627 осіб.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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Anima Sola
Anima Sola
Пьяченца правильно, а не Пьян..
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