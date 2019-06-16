Через їжу на $100 тисяч: суд Ізраїлю засудив дружину Нетаньяху

Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Сара була визнана винною в нецільовому витрачанні державних коштів на їжу на суму в 100 тисяч доларів

Про це повідомляє DailyMail. Сара Нетаньяху звинувачувалася в тому, що незважаючи на те, що в резиденції прем'єр-міністра країни був штатний кухар, вона замовляла страви в ресторанах за державний рахунок. Її засудили до штрафу в розмірі 55 тис. шекелів (понад 15 тисяч доларів), хоча спочатку звинувачення вимагало стягнути з неї 359 тис. шекелів.

Між слідством і Сарою Нетаньяху було укладено угоду про визнання провини. Вона визнала себе винною в мене тяжкому злочині – умисному використанні помилки іншої людини, хоча спочатку вона звинувачувалася в шахрайстві. Частина звинувачень з неї була знята через відсутність доказів того, що вона знала про дії колишнього завгоспа щодо фальсифікації рахунків за їжу.

Сара Нетаньяху DailyMail

Також в рамках угоди держава залишила за собою право вимагати від неї ще 175 тис. шекелів в суді у цивільних справах.

Раніше Верховний суд Ізраїлю відмовився накласти вето на угоду, яку намагалися визнати занадто м'якою, а також такою, що підриває довіру до правової системи. У відповіді зазначалося, що угода підтвердила верховенство закону, оскільки змусила Нетаньяху зізнатися в злочині після декількох років категоричного заперечення своєї провини.

Сара Нетаньяху DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, 9 червня, дружина президента Ізраїлю Нехама Рівлін померла через кілька місяців після того, як їй пересадили донорські легені. У неї було українські коріння.

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