Через хвилину після удару: в мережу злили відео з місця ліквідації Сулеймані

У мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані.
Кадри були зняті всього через декілька хвилин після удару США. Їх опублікував Марк Новіков у Telegram-каналі. (Щоб подивитися відео і фото, проскрольте до кінця екрану)
На відео помітна масштабна пожежа, що розгорілася на місці ліквідації Сулеймані. Після того, як вогонь був погашений, стали помітні уламки розірваних вибухом машин на дорозі. В одній із них їхав Сулеймані.
Уламки знищеного автомобіля, на якому пересувався Сулеймані
Телеграм-канал Мілітарист
Уламки знищеного автомобіля, на якому пересувався Сулеймані
Телеграм-канал Мілітарист
Уламки знищеного автомобіля, на якому пересувався Сулеймані
Телеграм-канал Мілітарист
Як повідомляв OBOZREVATEL, удар за особистим дорученням президента США Дональда Трампа був завданий у ніч із 2 на 3 січня.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал