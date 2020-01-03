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3 січня • оновлено в 10:46
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Через хвилину після удару: в мережу злили відео з місця ліквідації Сулеймані

5.5т
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У мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані.

Кадри були зняті всього через декілька хвилин після удару США. Їх опублікував Марк Новіков у Telegram-каналі. (Щоб подивитися відео і фото, проскрольте до кінця екрану)

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На відео помітна масштабна пожежа, що розгорілася на місці ліквідації Сулеймані. Після того, як вогонь був погашений, стали помітні уламки розірваних вибухом машин на дорозі. В одній із них їхав Сулеймані.

Уламки знищеного автомобіля, на якому пересувався Сулеймані

Уламки знищеного автомобіля, на якому пересувався Сулеймані

Телеграм-канал Мілітарист

Уламки знищеного автомобіля, на якому пересувався Сулеймані

Уламки знищеного автомобіля, на якому пересувався Сулеймані

Телеграм-канал Мілітарист

Уламки знищеного автомобіля, на якому пересувався Сулеймані

Уламки знищеного автомобіля, на якому пересувався Сулеймані

Телеграм-канал Мілітарист

Як повідомляв OBOZREVATEL, удар за особистим дорученням президента США Дональда Трампа був завданий у ніч із 2 на 3 січня.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Касем Сулеймані
Місце
Ірак Багдад
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Минус ватоправославный прихвостень
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2
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шакалу собачья смерть! Пуйло следующее!
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