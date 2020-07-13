Через COVID-19 у Франції виділять 8 мільярдів євро на підвищення зарплат медикам

У Франції уряд і профспілки підписали угоду, згідно з якою на підвищення зарплат медикам виділять 8 мільярдів євро з бюджету.

Як повідомляє France24, основна частина пакета складе 7,5 мільярда євро і вона призначена для підвищення зарплат медсестрам і працівникам по догляду, які стануть отримувати в середньому на 183 євро більше.

Ще 450 мільйонів євро виділять на підвищення зарплат лікарям з державного сектора, щоб вони не захотіли перейти в приватні клініки через кращі умови.

"Ніхто не може заперечувати, що це історичний момент для нашої системи охорони здоров'я. Це перш за все визнання тих, хто був на передовій у боротьбі з цією епідемією", – заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс після церемонії підписання угоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції повідомили, що до 2021 року немає 100-відсоткової впевненості, що вдасться створити ефективну вакцину проти COVID-19.