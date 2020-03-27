Через COVID-19 вже не вистачає 100 млн презервативів: найбільший виробник виступив із заявою

Дефіцит презервативів в світі вже склав 100 мільйонів на тлі пандемії коронавірусу.

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Про це сказано в заяві малайзійської компанії Karex Bhd, яка є найбільшим виробником презервативів в світі, передає Reuters.

"Ми всюди побачимо глобальну нестачу презервативів. Мене турбує, що для багатьох гуманітарних програм в глибині Африки дефіцит може тривати місяцями", – заявив виконавчий директор Го Міа Кіато.

Компанії дозволили відновити виробництво 27 березня, але не на повну силу, а тільки на 50%.

"Потрібен час, щоб швидко запустити фабрики, і ми будемо з усіх сил намагатися задовольнити попит на половину потужності", – зазначив Го Міа Кіато.

Зазначається, що компанія виробляє кожен п'ятий презерватив в світі. На міжнародному ринку вони розповсюджуються під брендом Durex. Свою продукцію вона поставляє в державні системи охорони здоров'я, зокрема в британську NHS. Також презервативи поширюються через програми допомоги, такі як Фонд народонаселення ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Малайзії зафіксована нова фаза захворювання на коронавірус, коли інфікований не контактував безпосередньо з зараженими і не відвідував небезпечні регіони.

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