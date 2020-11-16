Через COVID-19 системи охорони здоров'я в Європі й Америці опинилися на межі колапсу – ВООЗ

Юрій Сергієнко Світ 19:51, 16.11.2020 Оновлено: 20:00, 16.11.2020

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що системи охорони здоров'я в Європі й Америці через пандемію коронавірусу опинилися на межі колапсу.

На брифінгу 16 листопада генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус висловив стурбованість у зв'язку з цим, повідомляється в Twitter організації.

"Ми стурбовані спалахом коронавірусу в низці країн, особливо в Європі й Америці", – сказав він.

За словами Гебреєсуса, медичні працівники і самі системи охорони здоров'я перебувають на межі колапсу.

Водночас глава ВООЗ розповів і про гарні новини. Він зазначив, що дані про вакцини дають надію, що засоби для боротьби з хворобою з'являться найближчим часом.

Twitter ВООЗ.

За даними на 16 листопада кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 55 млн. На Європу припадає 14 млн випадків.

Найбільше нових випадків зараження зафіксовано у США, Італії, Індії, Росії та Польщі.

Статистика захворюваності на коронавірус у світі.
worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гебреєсус виступив із заявою, що вакцина від коронавірусу не зупинить світову пандемію. За словами гендиректора ВООЗ, вона допоможе тільки взяти її під контроль.

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