Через COVID-19 системи охорони здоров'я в Європі й Америці опинилися на межі колапсу – ВООЗ

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
1,6 т.

  • У ВООЗ заявили, що системи охорони здоров'я і медичні працівники перебувають на межі колапсу

  • Водночас в організації розповіли і про гарні новини щодо вакцини

Гебреєсус заявив про критичний стан медсистем в Європі й Америці

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що системи охорони здоров'я в Європі й Америці через пандемію коронавірусу опинилися на межі колапсу.

На брифінгу 16 листопада генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус висловив стурбованість у зв'язку з цим, повідомляється в Twitter організації.

"Ми стурбовані спалахом коронавірусу в низці країн, особливо в Європі й Америці", – сказав він.

За словами Гебреєсуса, медичні працівники і самі системи охорони здоров'я перебувають на межі колапсу.

Водночас глава ВООЗ розповів і про гарні новини. Він зазначив, що дані про вакцини дають надію, що засоби для боротьби з хворобою з'являться найближчим часом.

Twitter ВООЗ.

За даними на 16 листопада кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 55 млн. На Європу припадає 14 млн випадків.

Найбільше нових випадків зараження зафіксовано у США, Італії, Індії, Росії та Польщі.

Статистика захворюваності на коронавірус у світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гебреєсус виступив із заявою, що вакцина від коронавірусу не зупинить світову пандемію. За словами гендиректора ВООЗ, вона допоможе тільки взяти її під контроль.

ШвейцаріяЖеневаКоронавірусВсесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)Тедрос Аданом Гебреєсус