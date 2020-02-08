Предыдущая статья об Ухане и том, что там происходит именно с людьми была написана уже за полночь, а утром появились итоговые данные по пятнице. Ими и закроем сегодняшнюю тему вируса. К сожалению, после дневного снижения количества инфицированных в четверг до 3143 человека, пятница дала обратную динамику. За день инфицированных стало больше на 3399 человек и хоть это не рекорд в 3887 человек в начале недели, но тем не менее, тенденция на снижение была прервана. Всего зараженных 34546 человек.

Тем не менее, рекорд был поставлен в количестве погибших, за сутки число смертей составило 86 человек в провинции Хубэй и в ее столице – городе Ухань – 67. Всего смертельных случаев зафиксировано 722 и похоже на то, что сегодня, в субботу, это уже превысило количество погибших от эпидемии 2003 года.

Общая же статистика по материковому Китаю, такова: 2050 человек выздоровели, 722 – погибли и судьба 31744 еще не известна, поскольку чаша весов их жизни еще не склонилась в какую-то сторону. А это значит, что и вся ситуация сейчас балансирует на каком-то примерно одном уровне, вроде и прирост новых зараженных прекратился, но и общий из уровень – довольно большой.

Уже очевидно, что китайские власти не просто вяло отреагировали на ситуацию в начальной фазе эпидемии, но преступно ее замалчивали, а теперь просто не представляют, что с этим делать и как бороться. По свидетельствам очевидцев, основные действия, которые демонстрирует власть – отлов лиц, которые заподозрены в инфицировании, и доставка их в огромные карантинные центры, где те просто лежат и ждут, чем все для них закончится. Никаких эффективных средств для лечения болезни – нет. А как продолжение этого – сбор трупов с улиц и домов. То есть, можно было бы попытаться не дать вырваться джинну из бутылки, просто изначально быстро и жестко отреагировав на ситуацию и изолировав всех установленных лиц просто в первый день обнаружения вируса. Наверное, успешные действия такого плана – существуют и не в единичном случае. Они просто неизвестны, поскольку не стали катастрофическими эпидемиями.

Но власти Китая не только не сделали этого, они даже помешали это сделать тем, кто понимал масштаб грядущей катастрофы. Собственно говоря, сейчас мы наблюдаем преступную халатность и последующую беспомощность правительства крупнейшей в мире страны. Вот это сборище самодовольных мандаринов, которое устроило себе фараонскую власть, оказалось импотентами перед реальной угрозой, которая возникла сама собой или просто по стечению обстоятельств.

Это – очень важно, поскольку коммунисты и пост-коммунисты всегда демонстрируют свои "умения" в решении проблем, ими же и созданных. Тот же Китай "борется" с американским империализмом, строит кучу оружия, но эта проблема – в голове Си и его пердунов – коммунистов. Если бы они не придумали эту проблему, то и бороться с нею не нужно было бы.

А вот вирус – другое дело. Вспыхнув, он косит людей уже в объемах локального военного конфликта средней интенсивности. Вот просто представьте, что сводка идет с места сражения: "Потери китайской стороны составили 722 убитыми и 34546 ранеными". Не правда ли – совсем другая картина. И что характерно, именно в этой ситуации, где Си и его кореша, должны бы продемонстрировать высший пилотаж государственной мудрости – нет ничего! Просто ничего! На всю страну вели прямую трансляцию строительства больницы на 1000 коек – показуху крутили везде. Ну хорошо, построили. 1000 положили туда, а 30000 лежат где попало, штабелями. Это стараются не показывать.

В общем, сейчас все человечество проходит стадию, которая должна закончится отрезвлением. В руководство стран избираются бездарные импотенты, если не идиоты. Они умеют фиглярствовать, принимать грозные или величественные позы, брызгать слюной в микрофон, но случись беда – сидят тихо, как мыши и ждут, пока все само собой не рассосется. То есть, их активной и решающей роли нет там, где она обязана быть, а потому это – не руководители, а паразиты, клопы, пусть и в особо крупных размерах. И чем дольше эти клопы будут у власти, тем дольше будут страдать все.

Пять лет Украина демонстрировала другой тип руководителя, но стадо этого не поняло и избрало себе вот это, на которое уже даже им смотреть стыдно.

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