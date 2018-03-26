"Чекайте терактів": на російському ТБ пригрозили Україні хімічною зброєю

Російський політолог Дмитро Куликов заявив, що у найближчому майбутньому в Києві слід очікувати терористичних актів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, пропагандист висловив упевненість в тому, що найбільш зацікавленим в цьому є президент України Петро Порошенко. Загрозливу промову він виголосив в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Я думаю, що найближчим часом, поки англійський скандал не затих (отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля. - Ред.), ми побачимо терористичні акти в Києві", - сказав Куликов.

У свою чергу, головний пропагандист Кремля, ведучий передачі Володимир Соловйов з сарказмом додав, що, на його думку, в ході цих терактів буде застосовано хімічну зброю, щоб звинуватити в них Росію.

Однак гість ефіру на повному серйозі заявив, що організатором цих злочинів стане глава української держави.

"Новий стиль же у нас є. Я в цьому стилі скажу на трьох мовах: highly likely, цілком вірогідно і весьма вероятно, що автором цих терактів буде пан Порошенко. Тому що немає іншого пояснення теракту в Києві, крім його діяльності. Він єдиний, кому це потрібно. Він єдиний, хто буде зберігати владу, якщо відбудуться теракти, якщо буде введено військовий стан і якщо загостриться ситуація протистояння і з "республіками", і з Росією", - підсумував Куликов.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше одіозний російський політик, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський також виступив з погрозами на адресу України, пообіцявши бомбити українські міста.