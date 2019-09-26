"Чекаємо продовження банкету!" У МЗС Росії огризнулися на скандал із Трампом і Зеленським

Речниця МЗС Росії Марія Захарова бурхливо відреагувала на публікацію стенограми липневої телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом.

Свою оцінку цієї новини з уїдливими коментарями скандальна дипломатка опублікувала на особистій сторінці у Facebook.

"Прочитала стенограму розмови Трампа із Зеленським, через яку голова Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі вирішила запустити процедуру імпічменту своєму президенту. Це така робота в демократів у США виставляти свою країну на всесвітнє посміховисько? А саме це з Конгресом, Білим домом та іншими держструктурами зробила пані Пелосі", – спробувала покепкувати Захарова.

Марія Захарова Скріншот відео

Вона додала, що в такому разі США повинні оголосити творця WikiLeaks Джуліана Ассанжа героєм, адже він оприлюднив не один, а тисячі матеріалів аналогічного характеру.

"Тепер чекаємо продовження банкету: нехай публікують стенограми розмов із партнерами з НАТО, один із одним. Дуже цінною є публікація виступів на закритих засіданнях ЦРУ, ФБР і Пентагону. Все в студію!" – їдко резюмувала офіційна представниця МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у США спалахнув грандіозний скандал через підозри Трампа у тиску на Зеленського під час їхньої липневої телефонної розмови. Президент США нібито вимагав від глави України почати розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена.

Зеленський заявив, що його розмова з американським лідером, через яку виник скандал, є "особистою" і "конфіденційною" .

Зі свого боку Трамп дозволив публікацію стенограми розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Однак Американська Демократична партія вже оголосила, що ініціювала розслідування передумов процедури імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського.

25 вересня в США опублікували стенограму гучної розмови Трампа і Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не давав дозволу лідеру США Дональду Трампу на оприлюднення тексту їхньої телефонної розмови і думав, що Білий дім опублікує тільки "свою частину".

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