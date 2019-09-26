Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:32
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Чекаємо продовження банкету!" У МЗС Росії огризнулися на скандал із Трампом і Зеленським

3.4т Читати матеріал російською

Речниця МЗС Росії Марія Захарова бурхливо відреагувала на публікацію стенограми липневої телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом.

Свою оцінку цієї новини з уїдливими коментарями скандальна дипломатка опублікувала на особистій сторінці у Facebook.

"Прочитала стенограму розмови Трампа із Зеленським, через яку голова Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі вирішила запустити процедуру імпічменту своєму президенту. Це така робота в демократів у США виставляти свою країну на всесвітнє посміховисько? А саме це з Конгресом, Білим домом та іншими держструктурами зробила пані Пелосі", – спробувала покепкувати Захарова.

Новини
"Думайте, Маріє": Захарова невдало спародіювала Зеленського і нарвалася на відповідь

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

Вона додала, що в такому разі США повинні оголосити творця WikiLeaks Джуліана Ассанжа героєм, адже він оприлюднив не один, а тисячі матеріалів аналогічного характеру.

"Тепер чекаємо продовження банкету: нехай публікують стенограми розмов із партнерами з НАТО, один із одним. Дуже цінною є публікація виступів на закритих засіданнях ЦРУ, ФБР і Пентагону. Все в студію!" – їдко резюмувала офіційна представниця МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп Марія Захарова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
27
10
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Sviridov Aleks
Sviridov Aleks
Всемирное посмешище это Маша захарова
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel