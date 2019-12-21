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21 грудня • оновлено в 10:49
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Чекає низка лих: у США назвали вразливе місце Росії

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Військова техніка Росії стала непридатною й розвалюється, оскільки тривалий час її не підтримували в належному стані.

Такого висновку дійшли у виданні Popular Mechanics. Наразі в РФ немає коштів на придбання нової військової техніки.

Згідно з американським журналом, тільки у 2019 році трапилося кілька інцидентів, як-от аварійне приземлення в полі стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3.

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Також у США згадали аварію з Ту-22М3 в Мурманській області. У виданні зазначили, що "цей інцидент є лише останнім у довгій низці лих, великих і малих, від яких страждають російські військові, оскільки вони намагаються отримати якомога більше зі старого і застарілого обладнання".

Зброя Росії сильно застаріла

Зброя Росії сильно застаріла

Крим Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на те, що ООН вимагає від Росії припинити окупацію і вивести війська з анексованого Криму, країна-агресор не тільки продовжує стягувати багато озброєння на острів, а й пропагує війну серед його жителів.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
да зачем время тратить на хрень, мы давно "порваны в клочья" . так что плчшите гопак и ждите траншей..працувать западло настоящим патриотам. достаточно просто радовпться "правдиаой информации..и счастье будет..(когда-нибудь)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У омереки у самой все ЯО сгнило
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Пигин Макс
Пигин Макс
Гениально! Интересно, а когда Россия закупала оружие? Покупают те, кто сам ничего не умеет делать. А мы продаём. И уж если с Российской Армией всё так плохо, то почему США до сих пор нас не уничтожила? Чего они бояться?
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Пигин Макс, это же для кастрюлек хозяева бальзамчику написали: ждите, радуйтесь, у России скоро корова сдохнет.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Пигин Макс, процес іде, а доказом є єдиний спосіб пристойно заробити для тебе ТУТ, хоча можна було б бізнес організувати, а не задешево талантом торгувати.
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