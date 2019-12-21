Чекає низка лих: у США назвали вразливе місце Росії

Військова техніка Росії стала непридатною й розвалюється, оскільки тривалий час її не підтримували в належному стані.

Такого висновку дійшли у виданні Popular Mechanics. Наразі в РФ немає коштів на придбання нової військової техніки.

Згідно з американським журналом, тільки у 2019 році трапилося кілька інцидентів, як-от аварійне приземлення в полі стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3.

Також у США згадали аварію з Ту-22М3 в Мурманській області. У виданні зазначили, що "цей інцидент є лише останнім у довгій низці лих, великих і малих, від яких страждають російські військові, оскільки вони намагаються отримати якомога більше зі старого і застарілого обладнання".

Зброя Росії сильно застаріла Крим Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на те, що ООН вимагає від Росії припинити окупацію і вивести війська з анексованого Криму, країна-агресор не тільки продовжує стягувати багато озброєння на острів, а й пропагує війну серед його жителів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!