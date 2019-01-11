''Чекає дзвінка!'' У Росії заявили про зникнення Скрипалів

Російський екс-шпигун Сергій Скрипаль і його дочка Юлія останнім часом нібито не зв'язувалися з родичами.

Про це розповіла племінниця отруєного в Солсбері розвідника Вікторія Скрипаль, відзначається в Telegram-каналі телеканалу RT. Так, вона спростувала дані британських ЗМІ про те, що Юлія після переїзду на південь Англії нібито продовжує підтримувати зв'язок із близькими друзями із Росії.

Сама Вікторія стверджує, що спілкувалася з Сергієм востаннє в лютому 2018 року, дзвінки від Юлії перестали надходити після 24 липня.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія

"Сергій прив'язаний до своєї сім'ї. Зараз є одна людина, яка чекає його дзвінка. Це мати, якій 91 рік і якій він дзвонив щотижня. Єдине, чого вона хоче, — щоб він подзвонив знову", — сказала вона.

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