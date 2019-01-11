МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

''Чекає дзвінка!'' У Росії заявили про зникнення Скрипалів

3.6тЧитати матеріал російською

Російський екс-шпигун Сергій Скрипаль і його дочка Юлія останнім часом нібито не зв'язувалися з родичами.

Про це розповіла племінниця отруєного в Солсбері розвідника Вікторія Скрипаль, відзначається в Telegram-каналі телеканалу RT. Так, вона спростувала дані британських ЗМІ про те, що Юлія після переїзду на південь Англії нібито продовжує підтримувати зв'язок із близькими друзями із Росії.

Сама Вікторія стверджує, що спілкувалася з Сергієм востаннє в лютому 2018 року, дзвінки від Юлії перестали надходити після 24 липня.

Новини
Новий удар: у Росії стривожилися через поворот у справі Скрипаля

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія

"Сергій прив'язаний до своєї сім'ї. Зараз є одна людина, яка чекає його дзвінка. Це мати, якій 91 рік і якій він дзвонив щотижня. Єдине, чого вона хоче, — щоб він подзвонив знову", — сказала вона.

''Чекає дзвінка!'' У Росії заявили про зникнення Скрипалів

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері у Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія — Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фотографії обвинувачених — Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їх справжні імена — Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Боширов-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

  • Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

Читайте всі новини по темі "Отруєння Скрипаля" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Отруєння Скрипаля
Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
8
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
"России заявили об исчезновении Скрипалей". Неправильный заголовок! " У ПУТЕНА заявил об исчезновении скрипачей" Во! Класс!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Зачистили уже по всей видимости их британцы. Слишком уж опасные они для них свидетели. Они сыграли свою роль в антироссийской истерии, больше не нужны.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги