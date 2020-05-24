Чехія знову почала видавати робочі візи українцям
Диппредставництва Чехії в Україні відновили роботу консульських відділів для видачі українцям робочих віз.
Як повідомляє Radio Prague International, Генконсульство Чехії у Львові почало приймати візові анкети та документи 22 травня, а посольство цієї країни в Києві відкриє консульський відділ 25 травня.
"Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо спростити ситуацію чеській охороні здоров'я та сільському господарству, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону", – зазначив глава МЗС Чехії Томаш Петршичек.
Водночас українські висококваліфіковані кадри в галузі охорони здоров'я, у сфері соціальних послуг, а також наукові співробітники, студенти та їхні родичі, які саме зараз перебувають у Чехії, зможуть подати заяву на продовження посвідки на проживання прямо на території країни.
"Подача документів за допомогою візових центрів в Україні поки не є можливою, тому що центральна українська влада через епідеміологічну обстановку не дала дозволу на відновлення їхньої роботи", – пояснив заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек.
Як повідомляв OBOZREVATEL, консульські установи Польщі в Україні з 4 травня відновили видачу робочих віз.