Чехія вводить тотальний карантин через пандемію COVID-19

Чехія з неділі, 27 грудня, введе найсуворіший, п'ятий, рівень обмежень через пандемію коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Ян Блатни, пише видання IDNES. Працювати зможуть тільки продуктові магазини та аптеки.

Заборона також не буде поширюватися на продаж бензину, медичні пункти, зоомагазини, магазини окулярів та лінз, газет і тютюну.

Уряд Чехії планує заборонити великим продуктовим супермаркетам продавати "другорядні товари", щоб не піддавати дискримінації невеликі закриті магазини.

Крім того, на всій території країни введуть комендантську годину з 21:00 до 5 ранку.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Польщі й Чехії 27 грудня мають розпочатися кампанії щодо вакцинації від коронавірусу. Україна ж і 2021 року може не отримати широкий доступ до неї.