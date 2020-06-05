Чехія вислала з країни двох співробітників посольства РФ: назрів міжнародний скандал

У Чехії двох співробітників посольства Росії оголосили персонами нон ґрата. Дипломатів видворили з країни, у відповідь РФ ухвалила дзеркальне рішення.

Заява прозвучала від чеського прем'єра Андрія Бабіша на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Томашем Петржічеком 5 червня. За словами другого, відносини між державами ускладнилися після демонтажу в квітні цього року пам'ятника маршалу СРСР Івану Конєву в Празі, повідомляє iRozhlas.

"Інформація і докази, представлені Службою інформації безпеки, ясно показують, що весь випадок виник у результаті внутрішньої боротьби між співробітниками посольства Російської Федерації в Празі, коли один із них направив цільову інформацію про запланований напад на чеських політиків", – додав Бабіш.

Прем'єр-міністр заявив, що Чехія "не може терпіти подібні події на своїй території". Адже, підкреслив він, крім непотрібного обтяження місцевих спецслужб, це також викликало ускладнення у чесько-російських відносинах і "завдало шкоди доброму імені РФ у Чеській Республіці".

"Ми суверенна держава, і такі дії неприйнятні. Двоє співробітників російського посольства були оголошені персоною нон ґрата", – сказав Бабіш.

Зі свого боку міністр закордонних справ Томаш Петржічек додав, що дипломатичне врегулювання спору неможливо.

Томаш Петржічек і Андрій Бабіш irozhlas.cz

"Ми намагалися вирішити неприємну ситуацію дипломатичним шляхом, неодноразово спілкувалися з посольством Росії. Але дипломатичне вирішення було неможливо, Російська Федерація не надала нам іншого варіанту. Ми рідко і після дуже ретельного розгляду приступаємо до висилки дипломатичних представників", – пояснив він.

Міністр зазначив, що Чеська Республіка зробила це, знаючи, що крок у відповідь, ймовірно, піде і з російської сторони, оскільки в дипломатії інша держава зазвичай так само реагує на висилку дипломатів. Пізніше Росія так і зробила.

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