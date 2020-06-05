Чехія вислала з країни двох співробітників посольства РФ: назрів міжнародний скандал

У Чехії двох співробітників посольства Росії оголосили персонами нон ґрата. Дипломатів видворили з країни, у відповідь РФ ухвалила дзеркальне рішення.

Заява прозвучала від чеського прем'єра Андрія Бабіша на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Томашем Петржічеком 5 червня. За словами другого, відносини між державами ускладнилися після демонтажу в квітні цього року пам'ятника маршалу СРСР Івану Конєву в Празі, повідомляє iRozhlas.

"Інформація і докази, представлені Службою інформації безпеки, ясно показують, що весь випадок виник у результаті внутрішньої боротьби між співробітниками посольства Російської Федерації в Празі, коли один із них направив цільову інформацію про запланований напад на чеських політиків", – додав Бабіш.

Прем'єр-міністр заявив, що Чехія "не може терпіти подібні події на своїй території". Адже, підкреслив він, крім непотрібного обтяження місцевих спецслужб, це також викликало ускладнення у чесько-російських відносинах і "завдало шкоди доброму імені РФ у Чеській Республіці".

"Ми суверенна держава, і такі дії неприйнятні. Двоє співробітників російського посольства були оголошені персоною нон ґрата", – сказав Бабіш.

Зі свого боку міністр закордонних справ Томаш Петржічек додав, що дипломатичне врегулювання спору неможливо.

Томаш Петржічек і Андрій Бабіш irozhlas.cz

"Ми намагалися вирішити неприємну ситуацію дипломатичним шляхом, неодноразово спілкувалися з посольством Росії. Але дипломатичне вирішення було неможливо, Російська Федерація не надала нам іншого варіанту. Ми рідко і після дуже ретельного розгляду приступаємо до висилки дипломатичних представників", – пояснив він.

Міністр зазначив, що Чеська Республіка зробила це, знаючи, що крок у відповідь, ймовірно, піде і з російської сторони, оскільки в дипломатії інша держава зазвичай так само реагує на висилку дипломатів. Пізніше Росія так і зробила.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЗМІ заявили, що в столицю Чехії за дипломатичним паспортом нібито прибув співробітник російської спецслужби, щоб отруїти мера Праги Зденека Гржіба і главу адміністрації 6-го району столиці Ондржея Колара.

Президент Чехії Мілош Земан став на сторону Кремля, спростувавши заяви про те, що Росія готувала гучне вбивство чеських політиків за допомогою отрути.

Пізніше було названо ім'я російського посла, який нібито привіз отруту для вбивства мера Праги.

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