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24 квітня • оновлено в 11:01
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Чехія скасувала жорсткий карантин: дозволили виїжджати за кордон

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У Чехії з 24 квітня послабили карантинні заходи через коронавірус COVID-19. Громадянам дозволили вільно пересуватися в межах країни, а також виїжджати за кордон.

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Як повідомляє Prague morning, уряд Чехії ухвалив рішення скасувати загальнонаціональний карантин, який був введений в середині березня.

Чехія продовжує вихід з карантину

Чехія продовжує вихід з карантину

Тепер дозволено збиратися групами по 10 чоловік. Також можна залишати країну за умови двотижневого карантину після повернення.

При цьому магазини і підприємства сфери послуг відкриються раніше, ніж очікувалося. 27 квітня відкриються магазини з площею менше 2500 метрів, крім розташованих у торгових центрах, а також фітнес-центри і зоопарки. Вузи знову відкриються для студентів.

11 травня буде відкрито торгові центри, перукарні, масажні салони, музеї. 25 травня відкриють кафе і ресторани і знімуть більшість інших обмежень.

Поки невідомо, коли дозволять в'їзд у країну для іноземців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька європейських країн 13 квітня зробили перші кроки по ослабленню карантину, введеного у зв'язку з коронавірусом.

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Тема
Коронавірус
Місце
Чехія
Теги
карантин вірус
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