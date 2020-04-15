Чехія почала вихід із карантину: дозволили весілля і торгівлю

У Чехії почали поступово знімати карантинні обмеження, введені для запобігання поширенню коронавірусу – минулого тижня там відкрили деякі магазини, а з 14 квітня громадянам дозволили виїжджати за кордон із "обгрунтованих" причин.

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Водночас, за словами міністра промисловості, торгівлі та транспорту країни Карела Гавлічека, наступні заборони будуть зняті в п'ять етапів, починаючи з 20 квітня. Про це повідомляє видання iRozhlas.

Згідно з оприлюдненим планом уряду, в країні відкриються фермерські ринки, майстерні і відновиться професійна спортивна підготовка з невеликими групами спортсменів, дозволять проводити навіть мінівесілля.

Чехія почала вихід із карантину

"Ми розділили ділову активність на п'ять груп. З 20 квітня почнуть працювати ремісничі майстерні, салони з продажу автомобілів, відкриті фермерські ринки. Заняття спортом професійних спортсменів, а також весілля до 10 осіб будуть дозволені", – сказав Гавлічек.

Інша хвиля зняття обмежень почнеться 27 квітня. Зокрема, тоді відкриються роздрібні магазини, які мають прямий доступ з вулиці.

Чехія почала вихід із карантину

"У понеділок, 11 травня, ми пропонуємо відкрити магазини площею до 1000 кв. м, якщо вони не знаходяться в торгових центрах площею понад 5000 кв. м, також відкриємо автошколи, тренажерні зали, фітнес-центри без роздягальні", – розповів міністр.

За його словами, з 25 травня чеський уряд пропонує відкрити перукарні, солярії, масажні й аналогічні послуги, а також музеї, галереї і зоопарки.

Чехія почала вихід із карантину

А ось завершальний етап послаблення карантину запланований аж на 8 червня. Тоді знову відкриються всі великі торгові центри, ресторани, кафе, винні бари, готелі, театри, туристичні маршрути.

Водночас публічні заходи в Чехії все ще будуть обмежені групами до 50 осіб.

"Цей сценарій заснований на умовах, що епідемія перебуватиме під контролем, як це було досі", – зауважив Гавлічек.

Чехія почала вихід із карантину

Як повідомляв OBOZREVATEL, декілька європейських країн 13 квітня зробили перші кроки щодо послаблення карантину, запровадженого у зв’язку з коронавірусом.