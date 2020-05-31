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31 травня • оновлено в 16:22
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Чехія опинилася на межі катастрофи без українських заробітчан

7.2т
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Чеські фермери заявили, що без українських заробітчан, які не їдуть до них через пандемію, чимало врожаю у країні може зіпсуватися, а місцевий агробізнес взагалі "опиниться на колінах".

Зокрема, багато підприємців у країні заговорили про банкрутство. Про це повідомляє "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Видання наводить приклад міста Барно, де на одному з полів вирощують 30 гектарів білого перцю, кавунів та баклажанів. За словами директора місцевої агрофірми Томаша Зоуфалого, зазвичай, у цей період тут працює від 150 до 300 українців, які приїздять на сезонні роботи. Однак нині, через коронавірус і карантин, ці поля практично порожні: з робітників є лише поодинокі філіппінці, румуни та декілька українців.

Чехія опинилася на межі катастрофи без українських заробітчан

"Чехи не хочуть працювати в полях. Їх сюди й палицею не затягнеш", – каже підприємець.

Він наголосив, що заснував агрофірму на початку 90-тих. Відтоді надає перевагу працівникам саме з України. Тож у травні, як і зазвичай, він чекав на сотні сезонних заробітчан. Однак через карантин його фірма вже втратила вісім мільйонів доларів, хоча наслідки можуть бути ще гіршими.

"Якщо українці не повернуться – це буде катастрофа для нас. Ми просто не зберемо врожай і, найімовірніше, станемо банкротами", – каже Зоуфалий.

Водночас на підприємстві поблизу Праги врожай салату почали збирати вчасно, оскільки голові одного з найбільших овочевих підприємств у Чехії буквально довелося вмовляти своїх українських працівників залишитися.

Томаш Зоуфалий

Томаш Зоуфалий

radiosvoboda.org

"Ситуація із коронавірусом показала нам, що залежність від української робочої сили вмить може поставити цілі виробництва на коліна. Якби я не попросив своїх робітників лишитися, сезон можна було б дочасно завершувати", – каже директор підприємства Павел Покорний.

Зазначається, що тільки за офіційною статистикою, щороку на сезонні роботи до Чехії приїздить щонайменше 20 тисяч заробітчан, і більшість – громадяни України. Міністерство сільського господарства шукає альтернативу, наприклад, серед студентів і тих, хто через наслідки пандемії лишився без роботи.

"Ця криза показала, наскільки українці є незамінними у чеському сільському господарстві. І не тільки в Чехії, але й в інших європейських країнах. Ніхто не був до цього готовим. Ми вже обдумуємо стратегію пошуку альтернативної робочої сили на майбутнє, аби бути частково застрахованими від подібних історій", – наголошує заступник міністра сільського господарства Чехії Їржі Шир.

Щоправда, з пом'якшенням карантину, Чехія відкрила свій кордон для українців, поновила видачу короткочасних робочих віз та сподівається, що сезонні робітники приїдуть до країни автошляхами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Чехія
Теги
заробітчани робота
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