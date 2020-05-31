Чехія опинилася на межі катастрофи без українських заробітчан

Чеські фермери заявили, що без українських заробітчан, які не їдуть до них через пандемію, чимало врожаю у країні може зіпсуватися, а місцевий агробізнес взагалі "опиниться на колінах".

Зокрема, багато підприємців у країні заговорили про банкрутство. Про це повідомляє "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Видання наводить приклад міста Барно, де на одному з полів вирощують 30 гектарів білого перцю, кавунів та баклажанів. За словами директора місцевої агрофірми Томаша Зоуфалого, зазвичай, у цей період тут працює від 150 до 300 українців, які приїздять на сезонні роботи. Однак нині, через коронавірус і карантин, ці поля практично порожні: з робітників є лише поодинокі філіппінці, румуни та декілька українців.

"Чехи не хочуть працювати в полях. Їх сюди й палицею не затягнеш", – каже підприємець.

Він наголосив, що заснував агрофірму на початку 90-тих. Відтоді надає перевагу працівникам саме з України. Тож у травні, як і зазвичай, він чекав на сотні сезонних заробітчан. Однак через карантин його фірма вже втратила вісім мільйонів доларів, хоча наслідки можуть бути ще гіршими.

"Якщо українці не повернуться – це буде катастрофа для нас. Ми просто не зберемо врожай і, найімовірніше, станемо банкротами", – каже Зоуфалий.

Водночас на підприємстві поблизу Праги врожай салату почали збирати вчасно, оскільки голові одного з найбільших овочевих підприємств у Чехії буквально довелося вмовляти своїх українських працівників залишитися.

Томаш Зоуфалий radiosvoboda.org

"Ситуація із коронавірусом показала нам, що залежність від української робочої сили вмить може поставити цілі виробництва на коліна. Якби я не попросив своїх робітників лишитися, сезон можна було б дочасно завершувати", – каже директор підприємства Павел Покорний.

Зазначається, що тільки за офіційною статистикою, щороку на сезонні роботи до Чехії приїздить щонайменше 20 тисяч заробітчан, і більшість – громадяни України. Міністерство сільського господарства шукає альтернативу, наприклад, серед студентів і тих, хто через наслідки пандемії лишився без роботи.

"Ця криза показала, наскільки українці є незамінними у чеському сільському господарстві. І не тільки в Чехії, але й в інших європейських країнах. Ніхто не був до цього готовим. Ми вже обдумуємо стратегію пошуку альтернативної робочої сили на майбутнє, аби бути частково застрахованими від подібних історій", – наголошує заступник міністра сільського господарства Чехії Їржі Шир.

Щоправда, з пом'якшенням карантину, Чехія відкрила свій кордон для українців, поновила видачу короткочасних робочих віз та сподівається, що сезонні робітники приїдуть до країни автошляхами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал