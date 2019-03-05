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Чехія не пустила російського дипломата: в РФ огризнулися

4.1тЧитати матеріал російською

Служби безпеки Чехії відмовили у в'їзді члену офіційної російської делегації на чолі з міністром промисловості й торгівлі Денисом Мантуровим.

Про це повідомляє видання Deník N із посиланням на джерела, водночас не називаючи прізвища.

"Він змушений був полетіти назад із празького аеропорту після перевірки документів", — йдеться в повідомленні.

Аеропорт Праги

Аеропорт Праги

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Зі свого боку МЗС Чехії заявило, що не коментуватиме інцидент із членом делегації РФ.

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Зазначимо, що російська делегація прилетіла в Чехію для участі в засіданні російсько-чеської міжурядової комісії з торговельно-економічної та науково-технічної співпраці.

Пізніше член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олена Паніна прокоментувала RT відмову у в'їзді на територію Чехії російському дипломату.

"Те, що одного з членів делегації не пустили, коли він вже прибув до Праги, - це щось надзвичайне, бо всі переліки делегацій, які прямують за кордон, тим більше на проведення якихось заходів, подаються і узгоджуються заздалегідь. І якщо є якісь претензії до когось із членів делегації, про це зазвичай говориться заздалегідь. Все буває в дипломатії, але щоб ось так, коли делегація вже прибула, - це категорично неприпустимо", - зазначила депутат.

На думку політика, необхідно відреагувати на дії Чехії, але при цьому навіть в подібній ситуації продовжувати співпрацювати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше литовські прикордонники не впустили на територію країни громадянина Російської Федерації, автомобіль якого був "прикрашений" радянською символікою.

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Чехія
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Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
Это сто пудов из-за окраины..))))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Сибиряк Дмитрий, Правильно из-за РАИССЯНСКОЙ,
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